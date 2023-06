Vigo lidera la formación gallega en imagen y sonido

El IES Audiovisual de Vigo –que pasará a llamarse CIFP Audiovisual– alzará el próximo curso la bandera de referente gallego de la imagen y el sonido. Será el único centro de la comunidad con toda la oferta formativa de esta familia profesional. Lo hará con el ciclo medio de Videodj e Son, los ciclos superiores de Son, Produción, Realización, Iluminación y Animación –se oferta por primera vez en el 2023-2024– y el máster de Audiodescrición e Subtitulado –también el único de Galicia–. Y, para potenciar todavía más su músculo, dispondrá de un aula de producción virtual con tecnología puntera, la única de Galicia en centros de formación.

Este espacio se basa en la tecnología de realidad extendida: unión de elementos virtuales y reales e interacción humano-máquina gracias al uso de dispositivos. La gran ventaja que permitirá: generar un proceso de trabajo muy cercano a la realidad más actual. “Adaptaremos os procesos formativos ás necesidades que demanda o mundo laboral no sector da produción audiovisual”, destaca el director del centro, Miguel Anxo Fernández Riveiro.

“A produción audiovisual ten feito cambios significativos desde os sets físicos cara a un set virtual utilizando pantallas verdes, pero, nos últimos anos, evolucionou á produción virtual, unha técnica que elimina a pantalla verde e crea un set virtual proxectado nun arranxo de pantallas led que, sincronizado coa frecuencia de refresco das cámaras e os seus movementos, permite gravar sets similares á realidade que interactúan cos personaxes e obxectos reais”, detalla el director de este centro público.

Fernández Riveiro destaca que la producción virtual “é o presente e o futuro da produción audiovisual”. Explica que cada vez más estudios de cine y televisión emplean esta tecnología como herramienta diaria en sus producciones, puesto que “aforra moito tempo e esforzo na obtención do produto final e tamén permite máis creatividade”. “Traballar nunha produción virtual significa ter un ordenador que xere en directo o fondo para que apareza nunha pantalla detrás dos personaxes e obxectos reais que están en plató ou escena”, comenta.

“Isto significa que se poden situar os personaxes en calquera lugar imaxinado, pero, a diferenza do traballo tradicional en pantalla verde, o proceso ocorre en tempo real, en directo, diante dos nosos ollos, diante dos ollos dos actores e diante da cámara. Ademais, o sistema proporciona un dispositivo que se engade á cámara e que permite rastrexar os seus movemementos, de xeito que o sistema sabe sempre onde está a cámara e, mentres se move, redebuxa perfectamente o fondo detrás do actor principal”, apostilla el director del centro.

Fernández Riveiro destaca que la producción virtual más famosa es la serie The Mandalorian y subraya el coste de este tipo de trabajos. “A configuración completa para o escenario Stagecraft –el que se empleó para dar vida a la serie– custou máis de 100 millóns de dólares. No CIFP Audiovisual de Vigo, creamos un set para produción virtual, pero a unha escala máis económica que a solución mencionada. Por iso é emocionante atopar que se acaba de lanzar apenas hai un ano unha plataforma accesible para produción virtual, o ARFX Home Studio de ARwall. A pesares de non posuír todas as características propias dun sistema profesional, é moi funcional e sinxelo de usar. Tan só hai que engadirlle unha cámara, un sistema de proxección de imaxes e un sistema de iluminación para contar cunha solución próxima ao ámbito profesional para obter produtos audiovisuais máis que dignos”, señala.

El responsable del CIFP Audiovisual destaca la importancia de disponer de esta aula para la formación en un centro público, un lujo que posibilita la Consellería. “Contamos cunha aportación de 55.000 euros para implementar este proxecto dentro do programa de creación de aulas de tecnoloxía aplicada. Na convocatoria de 2023, volvimos solicitar este financiamento para crear unha aula inmersiva, é dicir, unha aula de posprodución baseada na tecnoloxía HDR e sistemas de son inmersivo. Estamos á espera da resolución desta última convocatoria”, informa Fernández Riveiro.

Más módulos y plazos

Por las tardes, en modular –para adultos–, el centro amplía los módulos de los ciclos superiores de Realización, Produción e Iluminación. “Todos eles son presenciais. Ademais, en semipresencial, é dicir, online, ofrecemos os cursos superiores de Son e Realización, este último, tamén é novidade o curso que vén”, explica el director del CIFP Audiovisual antes de trasladar que el plazo para realizar las preinscripciones en las opciones formativas, abierto el lunes, finaliza el miércoles de la próxima semana, 5 de julio.