Un maltratador que intentó asesinar a su mujer deberá pagarle una pensión mensual

La sentencia de la Sección Primera de la que es ponente el magistrado Manuel Almenar Belenguer reconoce la pensión compensatoria para la mujer porque durante los 30 años de convivencia del exmatrimonio se dedicó en exclusiva al cuidado de la familia –tuvieron tres hijos– y del hogar. Aunque tras el intento de asesinato tuvo una prestación como víctima de violencia de género y a continuación un contrato municipal de trabajo y formación, éste ya finalizó. Sin otros ingresos y con 56 años de edad, razona la sala, “carece de formación y cualificación susceptible de favorecer su reincorporación al mercado laboral a corto plazo”, lo que la coloca en una “situación incierta”, si bien se considera que dicha mensualidad debe ser temporal, de dos años, período que el tribunal considera suficiente “para lograr subsanar la situación de desequilibrio producida por la ruptura”.

Junto a reconocer también una pensión alimenticia para el menor de los hijos del matrimonio, estudiante universitario al tiempo de la presentación de la demanda, la mujer y este joven podrán también hacer uso de la vivienda familiar –propiedad de la madre del exmarido– por un plazo máximo de un año, dada la posibilidad de la víctima de disponer en el futuro de una “solución habitacional” en Vigo.

Otra prestación para que el hijo complete su formación académica

Junto a la pensión compensatoria a su exmujer, el hombre deberá también abonar otra prestación de alimentos al menor de sus hijos, un joven que completó con éxito sus estudios universitarios en 2022 pero que, sin actividad retribuida alguna, necesitaba seguir formándose mediante la realización de un máster. El juzgado de Porriño que vio el caso en primera instancia denegó dicha mensualidad al chico porque disfrutó de becas públicas para sus estudios, recibía a mayores 90 euros mensuales por la pensión de Suiza que le correspondía a su padre y, a sus 22 años, “tiene capacidad laboral para atender a su subsistencia con su propio trabajo”. La Audiencia revoca dicha decisión y establece que el progenitor deberá pagarle a su hijo 150 euros cada mes durante un plazo de un año. Los magistrados elogian los resultados del joven en la universidad, lo cual evidencia no solo “un notable rendimiento académico”, sino también “un evidente interés en formarse y adquirir un mínimo bagaje” que le permita “orientar” su vida”, aprovechando por tanto los “esfuerzos económicos” de su familia en su formación con el objetivo de incorporarse al mercado laboral. Por ello, y por tener pendiente la preparación y superación del máster, concurren los requisitos para la “obligación de alimentos” por parte de su padre ya que el joven no ha concluido su preparación académica por causas además “que no le son imputables”.