“Empecé a escribir en la crisis de 2008, al dejar de encender la luz de mi estudio”

“Ondina siempre tuvo una conexión profunda con su madre. Antes de venir al mundo, sus diminutos dedos pulsaban desde dentro la barriga de Enriqueta cada vez que sonaba el teléfono de casa, cuando no le gustaba una canción en la radio o para avisarle de los cambios de las mareas. En el instante en que se vieron por primera vez, sonrieron las dos y después lloraron. Ondina creció tocando las emociones extremas, terca y emotiva como una ópera. De niña a menudo caía al suelo, siempre en pavimentos de piedra o cemento, jamás en la hierba aunque llevase horas jugando, si no era un chichón, era un golpe en la boca o una herida en la rodilla. Su madre le quitaba hierro al asunto con algodón, crómer, tiritas, un ya pasó y un beso”. Empieza así Ondina, uno de los 24 relatos que componen El viento ese día, un cuidado libro que Din Matamoro acaba de publicar de la mano de Ignacio Pérez-Jofre y Juan Gallego, bajo el sello que fundaron el pasado mes de octubre y con el que buscan aunar arte y literatura, Solar de Edicións. El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) acogió ayer la primera presentación del libro del pintor vigués que gozó de gran éxito entre el público.

–Pintura y dibujo sí, pero la escritura es una faceta a la que no nos tiene acostumbrados, ¿con qué sorprenderá a los lectores?

–En este libro se recogen varios relatos que escribí a lo largo de los años. Mi pintura es distinta, en ella hay luz y color, pero en estos textos hay relatos de la mente, de la penumbra, quizás también del miedo, de la soledad... que muchas veces surgen de una frase que me llama mucho la atención y otras veces abordan el mundo del arte. Los relatos están ilustrados con una serie de dibujos, pero que no fueron hechos después de escribir los relatos, porque en sí mismos ya son muy visuales, como la mirada de un pintor. A lo largo de mi vida he hecho muchos ejercicios de dibujo, tanto de paisajes como de personas o animales, y simplemente busqué un guiño en ellos a los relatos.

–¿De qué forma llega esa inquietud por escribir y se lanza a por ello?

–Por un deseo. Cuando mi hermano me contó hace años que había leído El señor de los anillos, y que yo leí posteriormente, me di cuenta de que muchas de las imágenes y descripciones relacionadas con la naturaleza que aparecían allí yo ya las había pensado. Fue ahí cuando me entró un gran deseo de escribir y, a fuerza de voluntad, fui escribiendo y corrigiendo, porque escribir es corregir. Le pasé a mis amigas y amigos aquellos textos y me animaron a continuar escribiendo. Empecé a escribir en el año 2008 o en los posteriores, pero sé que empecé en la crisis porque, fíjate, yo había dejado de encender la luz en mi estudio y como en invierno llegaba la oscuridad muy temprano, pintaba menos, porque la pintura es muy celosa. Entonces, me podía dedicar a otras cosas. De ahí sacaba tiempo para escribir y para tantas otras cosas y, gracias a la constancia, llegué a disponer de un buen número de relatos.

–¿Y cómo surge la idea de transformarlos en un libro?

–Mi mujer también escribe y durante la pandemia, Alfonso Armada, de la revista Frontera D, me propuso cederme un blog para que hiciera lo que quisiera, y entonces nos pareció que publicar aquellos relatos que yo había escrito, uno cada semana, era una muy buena idea. Mis textos fueron llegando a diferentes personas y cuando Ignacio Pérez-Jofre y Juan Gallego los leyeron, me propusieron crear un libro en el que recogerlos, porque les habían gustado mucho. Cuando me hicieron la propuesta, la verdad es que me hicieron muy feliz, porque yo estaba encantado de darles difusión. Detrás de El viento ese día hay mucho esfuerzo y trabajo por su parte también, puesto que se ocuparon de cuidar toda la edición, y para mí fue un trabajo muy intenso, pero fantástico, al tener que llevar a cabo toda la selección de los dibujos para acompañar los relatos, aunque hay algunos que son tan potentes visualmente que no necesitaban llevar al lado ningún dibujo.

–Teniendo en cuenta que es su primer libro de relatos, ¿qué expectativas tiene en cuanto a la acogida entre el público?

–Sinceramente, yo creo que será positiva, porque lo cierto es que quedó precioso. Se trata de un libro muy especial que además quedó magnífico en el papel. Ellos en la editorial están muy satisfechos con el resultado y yo, personalmente, estoy muy feliz.