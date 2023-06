La Concatedral se dejó ayer seducir por las voces de uno de los coros infantiles, una de las mejores organizaciones corales estadounidenses, que encandilaron al mundo llegando incluso a hacerse con un premio Grammy: los Ángeles Children’s Chorus.

El de Vigo se trata del quinto concierto que la agrupación ofrecerá en España dentro de su gira por recintos nacionales. El concierto está organizado en colaboración con Cáritas Tui-Vigo, por lo que, al finalizar, se recogieron donativos para esta institución eclesial.

Este concierto en la basílica de Santa María estuvo integrado por sus tres coros más representativos: el Concert Choir, el Chamber Singers y el Young Men´s Ensemble, acompañados también por coros infantiles gallegos. Los coros estarán dirigidos por el vigués Fernando Malvar-Ruiz –también ganador de un Grammy por su participación en la obra ‘Mahler Sinfonía No. 8, Symphony of a Thousand’, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, como Mejor Interpretación Coral.–y por el director Steven Kronauer. Este concierto dedicado a Cáritas no ha sido el único que en las últimas jornadas ha llevado la música a la Concatedral. Y es que a principio de este mes debutó Vigo Gospel Choir, de la mano de Rebeca Rods acompañado por el pianista Sergio Gramary.