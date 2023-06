Un total de 122 alumnos del CPR Aloya, de Formación Profesional, recibieron sus títulos superiores tras finalizar los ciclos de las diferentes familias profesionales que imparte el centro ubicado en las inmediaciones d O Castro.

Al acto, presidido por la directora del centro Estefanía Martínez -Brocal, acudieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la delegada de la Xunta en el municipio, Ana Ortiz que hicieron entrega de los titulos al alumnado de las familias del Ciclos Superiored de Anatomía Patología, Laboratorio , Transporte y logísticos, Marketing y publicidad, Administración y finanzas, Asistencia a la dirección y Educación infantil.

En esta ocasión la ponencia fue impartida por la presidenta institucional de Femxa, Patricia García, donde abordó el talento y la tecnología dejando dos visiones importante, por un lado, los puestos de trabajo, con los processos de digitalización no cambian, sino "evolucionan", y no será la tecnología quien ponga bajo las cuerdas a los puestos de trabajo. "La inteligencia artificial discernirá entre personas que estén formados en tecnología y los que no", aseveró.