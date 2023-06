Estenosis de canal: La plaga silenciosa tras el mayor sentado en el banco

Detrás de la imagen del hombre sentado a la puerta de su casa, con ambas manos sobre su cayado, día tras día, puede haber en no pocas ocasiones una patología: la estenosis de canal. Se trata del estrechamiento del conducto por el que discurren la médula y los raíces nerviosas. Lo más habitual es que afecte a la zona lumbar. Los síntomas suelen comenzar con un hormigueo o entumecimiento de las piernas y, aunque su evolución no es continua, casi siempre progresa hacia un dolor que limita la marcha y obliga a sentarse cada pocos pasos. Como la población vive cada vez más años y, sobre todo, con mejor calidad de vida, las personas afectadas ya no se resignan a sufrirlo sentadas y buscan soluciones. Para algunos de ellos, está en el quirófano. Este tipo de operaciones han experimentado un crecimiento “exponencial” en los últimos años. Los servicios de Neurocirugía y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) realizaron el año pasado más de 120. “Es una de las plagas silenciosas de nuestro tiempo”, destaca el jefe del primero, el doctor Cesareo Conde.

Las causas que hacen que este conducto se estreche son variadas. De por sí ya hay personas que lo tienen más estrecho de forma congénita y tienen una mayor tendencia. Puede provocarlo desde un traumatismo a una hernia de disco, pero lo más habitual es que sea degenerativa. Sobre todo, por las deformidades que provoca la artrosis en las vértebras y que van invadiendo el espacio por el que discurre la médula y los nervios. Así es que, el 70% de la gente que padece estenosis de canal son mayores de 65 años. “Cada vez la gente es más exigente con su calidad de vida”, señala el doctor Conde. Debido a esto y al avance de las técnicas quirúrgicas, cuenta que ahora operan a gente de “más de 90 años”. Tipos de estenosis Según a la zona en la que se registre ese punto de estrechamiento, hay dos tipos de estenosis. La cervical, que afecta a brazos y piernas y cuyo dolor no dependen tanto de la postura; y la lumbar, que se percibe en las extremidades inferiores –suele ser en ambas–, con un dolor que remite al sentarse o echarse hacia adelante y que es la más frecuente. En el Chuvi, la primera la opera Neurocirugía. Realizan unas 25 al año. Las segundas las intervienen tanto estos especialistas –alrededor de 30– como los traumatólogos –en 2022 fueron 70 con diagnóstico de estenosis, pero superaron el centenar sumando las registradas por otros motivos–. También puede ser que haya diversos puntos de estrechamiento que afecten a toda la columna. Si son muchos, el beneficio que se obtiene con la intervención no suele compensar. Lo que ya les ha pasado es operar a una persona por estenosis en un punto y volver a hacerlo tiempo después por la aparición en otro distinto. ¿Y cómo se opera? El doctor Conde detalla que, en los casos más sencillos, solo es necesario rebajar el engrosamiento del hueso que comprime el canal con un abordaje microquirúrgico. Es decir, gracias a técnicas mínimamente invasivas. Cuando para poder descomprimir el espacio a la médula y los nervios ya es necesario eliminar estructuras de soporte de la columna o el paciente tiene un desplazamiento en las vértebras y al rebajar el hueso esta queda inestable, será necesario fijarla, por ejemplo, con tornillos. La recuperación se extiende entonces a unos meses. No todas las estenosis de canal se operan. En la Unidad del Dolor Crónico que el Servicio de Anestesiología y Reanimación tiene en el Hospital Meixoeiro, calculan que son alrededor de una quinta parte. “La cirugía nunca es el primer escalón para su tratamiento”, explica la doctora Teresa Fernández. Además, por la edad, muchos son pacientes pluripatológicos y “no son los candidatos más adecuados para una operación”. Lo primero es la administración de analgésicos, antiinfalmatorios o, incluso, opioides, dependiendo de la intensidad del dolor. El sistema público también les puede remitir a la escuela de la espalda de Fisioterapia. “El paciente no debe quedarse tumbado ni guardar reposo, siempre les recomendamos una pauta activa dentro de sus limitaciones, para fortalecer y estirar la columna”, resalta. Cuando los pacientes no mejoran con esto y, antes de operarse, pasan por esta unidad. Aunque no disponen de cifras de cuántos les llegan con este diagnóstico, sí tienen la percepción de que cada vez son más. El año pasado, la unidad atendió a 8.250 pacientes, el 57% en primera consulta. La gran mayoría, el 80% es patología lumbar de diverso tipo. Algunos rozan los cien años. ¿Y qué les pueden ofrecer? Infiltraciones. Ponen corticoides y anestésico local para bajar la inflamación de los nervios en el espacio epidural, en las articulaciones de la vértebra –facetarias– o, directamente, en alguna raíz nerviosa a la que llegan ayudados por rayos X y contraste. También pueden tratarla con radiofrecuencia. “Es muy frecuente que los pacientes vengan con mucho miedo”, cuenta la doctora y explica que les pueden ofrecer ansiolíticos para hacer las técnicas. Destaca que se ayudan de ecógrafos para aplicarlas y que van subiendo peldaños desde lo menos agresivo. Logran entre un 30 y un 40% de alivio. “No quiere decir que le dejemos sin dolor, ya nos encantaría. El objetivo es mejorar su funcionalidad”, subraya.