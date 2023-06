El Concello exime a más de 3.700 vecinos de la tasa de basura: ¿por qué?

Más de 3.700 vecinos de la ciudad no tienen que pagar la tasa de basura correspondiente a este año, que es de 89,10 euros, la misma cifra de los últimos ejercicios. Son, concretamente, 3.758, algunos menos que en 2022, cuando fueron 3.832, cantidad que se traduce en casi 335.000 euros que deja de ingresar el Ayuntamiento olívico. Se denegaron 1.015 solicitudes, por lo que se tramitaron un total de 4.773. Suponen casi un 2,6% del total de las inscripciones a este servicio municipal básico –145.565 hogares–, que contempla la recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Vigo, su transporte a los centros de eliminación y su posterior tratamiento.

Forman parte de este grupo de exenciones familias con bajos ingresos, numerosas, monoparentales, personas mayores de 65 años, gente que reside sola, vecinos que presentan alguna discapacidad, ciudadanos dependientes, desempleados de larga duración o mujeres que han sido víctimas de violencia de género con sentencia firme. El conjunto que destaca es el de mayores de 65 años que viven solos –1.375–, seguido a bastante distancia del de vecinos con discapacidad –799–, cuyos beneficiarios aumentan más que en ninguno de los otros supuestos con respecto a 2022 –703–. Estas exenciones se aplican siempre que se cumplan determinados requisitos económicos, los cuales se ajustan en función de cada situación.

Según informan fuentes municipales, el servicio de recogida se presta a un total de 145.565 hogares de Vigo, ya sean pisos, apartamentos o viviendas unifamiliares, cantidad que supera a las de los tres años anteriores. Se emiten 137.657 recibos, lo que supone una cifra de desembolso de 12.265.238,70 euros, total que bate los números de los tres ejercicios previos. “Las inscripciones son todos los inmuebles que tienen que pagar. Unos pueden estar exentos, no sujetos a tributación o ser anulados si no procede exigir el impuesto por motivos legales”, detallan fuentes municipales.

Una parte de los más de 12,2 millones se deposita en las arcas de la administración con sede en la Praza do Rei, cantidad que, como señalan, no cubre todo el coste que supone el desarrollo del servicio. En el importe de 89,10 euros que se abona por cada vivienda, está incluido el canon que debe abonarse a la Xunta de Galicia por llevar residuos a la planta de Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente). “Se recauda menos del 70% del coste de todo el servicio de recogida de basura, con lo que algo más del 30% se cubre con cargo a impuestos”, apuntan desde el gobierno municipal.

El servicio de recogida, del que se encarga la empresa concesionaria, FCC Medio Ambiente, cubre los 109 kilómetros cuadrados de la ciudad y se presta todos los días de la semana. Está reconocido con ocho Escobas de Platino, un premio que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (ATEGRUS) y que sitúa a la ciudad durante más de 15 años en lo más alto de la clasificación de urbes más limpias de España, lista que actualiza esta entidad cada dos años.

Liderazgo a nivel nacional

Los vecinos aplauden la gestión de este servicio y el de limpieza viaria, procesos integrados en la misma concesión junto con el de reciclaje en un megacontrato de más de 400 millones de euros adjudicado hace poco más de doce meses por nueve años y medio y posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos. Vigo es la ciudad más limpia de la comunidad gallega y la tercera que cosecha mejor puntuación de España. Lo refrenda el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el índice de satisfacción con la limpieza viaria, elaborado tras consultar sus opiniones a 6.863 vecinos de 69 ciudades españolas.

No es la primera vez que la urbe olívica se sitúa en lo más alto de este ranquin. De hecho, un estudio de la OCU reciente también destacó a Vigo como la ciudad con mejor calidad de vida de España. En lo que a limpieza se refiere, esta vez se ha situado como la tercera más limpia, con un índice de satisfacción global de 76 puntos. Solo ha sido superada por otras dos ciudades también ubicadas en el norte del país: Oviedo (83) y Bilbao (77).