Tere Alonso y Lucas Alonso, son hermanos, músicos y residentes en Vigo. La una profesora de peques de 3 a 12 años y directora del coro en el Colegio Coutada Beade que acaba de cumplir el medio siglo; el otro director de la coral Agarimo que acaba de cumplir el cuarto de siglo y cuyos “peques” llegan a los 93 años. Para celebrar eso y el fin de curso hicieron lo que mejor saben : ¡cantar! ¡Y cantar juntos! Se reunieron en el colegio, se conocieron, ensayaron y cantaron juntos en un emocionante concierto Intergeneracional. Felicidades a todos estos cantantes y a las instituciones que los acogen. Feliz fin de curso.

En memoria del economista samaritano José Fernando Pérez Oya

Mi colega Gustavo Luca de Tena me informa del fallecimiento en Vigo de José Fernando Pérez Oya con un preámbulo: “A súa despedida foi tan sen ruido que non se enterou nin o altísimo no seu trono... . Coido que era persoa cortés e moi xenerosa co seu talento”. “Pérez Oya –me escribe– falleció con 92 años en Vigo, ciudad que eligió al jubilarse como economista de la ONU en Suiza y desde la que hizo de auténtico samaritano de su enorme archivo y biblioteca y de su experiencia profesional en la guerra del gran capital contra el Estado del Bienestar, en la que el participó precisamente en el bando de los defensores de John Maynard Keynes y de la planificación, al lado de Nicholas Kaldor, Richard Kahn, John Robinson y Piero Sraffa en el equipo económico de la ONU. En su tertulia de la Alameda persistieron Carlos Casares, Xosé Luis Franco Grande, Camilo Gonsar, Ramón del Valle, Julián Llauder y Teresa Santoro. Se había hecho muy amigo en Ginebra de Xosé Manuel Beiras cuando este participaba en los ciclos de conferencias de Nova Galicia. Beiras lo recuerda en aquella plataforma antifranquista de Ginebra como defensor, junto a Xan Anllo, “dun mesmo ideario republicano, democrático, galeguista e socialista, con paixón compartida pola cultura e as loitas emancipadoras da humanidade”. En la austera despedida de Pérez Oya (sólo música de Bach, ni flores, ni esquelas, ni hisopos) alguien recordaba que en la larga diatriba entre los acérrimos defensores de la libertad del capital (Hayek) y el partido de los neokeynesianos, en el que destacó con brillo propio nuestro paisano, se habían hecho realidad los augurios de descenso desastroso al cabo de subidas especulativas de vértigo. De hecho, Pérez Oya lo anunció reiteradamente en vísperas del batacazo de 2008. Vean para qué sirvió”.

Mora y su ‘En busca de Caronte’

Pero la vida sigue y yo empecé a leer el reciente libro del médico (jubilado) y amigo Miguel Mora, del que ya leí otros tres o cuatro anteriores, siempre con admiración por su fondo y forma. Ya el título de este libro suyo, En busca de Caronte, en parte autobiográfico, sugiere un temor ante el futuro abismal de la edad y la muerte cercana. Solo leí unas páginas, suficientes para afirmar que no dejaré de leerlo. Hay mucha memoria generacional común.

Y la terraza del Xantana

No es nada grave morir. Es espantoso no vivir, escribió Víctor Hugo. La muerte es inevitable, pero no podemos pasar nuestra vida sin disfrutar las pequeñas cosas de cada día. Por ejemplo, me acabo de enterar que en el restaurante Xantana de Guillermo Herrero (con su Ana) acaban de inaugurar su terraza con tapas callejeras del mundo. Iré a hacerle una encomienda culinaria. Se está bien en ese Calexón dos Caños pegado al teatro García Barbón, y es todo un viaje por el mundo el que puedes hacer si decides sentarte en una de sus mesas, Por algo dicen que el suyo es restaurante multicultura, gastronomía del mundo.