“Parte de la lista de espera es por la confianza del paciente y rentabiliad de las técnicas”

Le pareció una especialidad moderna, con tecnologías de aquella emergentes y con mucha proyección de futuro. Y todo eso, sin perder el trato con el pacientes. Así es como, hace cuarenta años, el doctor Roberto Casal Moro se decantó por la Traumatología. Y nunca se arrepintió. Siete años después, integrando un equipo joven y motivado, llegó a Vigo para implantarla en el Meixoeiro. Hoy, al frente de un servicio tres veces más grande, cuelga la bata y pasa el testigo.

–¿Por qué se jubila ahora?

–Por edad. Voy a hacer 66 años. Ya he prorrogado un año. Tengo al cargo 38 traumatólogos y 12 residentes; 40 quirófanos semanales en dos hospitales. El mayor servicio de Traumatología de Galicia. Eso genera tal cantidad de incidencias, de problemas… De todo lo que operamos con ingreso, la mitad procede de Urgencias. Es un día a día muy demandante. He estado aquí muy a gusto y feliz, pero ahora me apetece una vida más tranquila y más atención a la familia, que nunca tuvo demasiada. Creo que una persona con experiencia, pero con unos años menos, con esa energía que puedes tener a los 50, es el perfil es que se necesita.

Ficha personal (Gijón, 1957) Licenciado en Medicina en Oviedo, se especializó en Traumatología en el antiguo hospital de Covadonga –hoy, Central de Asturias–. Tras un breve paso por Cangas de Narcea, en 1988 llegó al Montecelo y en 1990 sacó plaza en el Meixoeiro. En 1995, se convirtió en el jefe de servicio allí y en 2015, en el Chuvi

–Entonces ya sabe quién le va a tomar el relevo.

–En el corto plazo, es el doctor Javier Yáñez que es el jefe de sección con más experiencia. Además de ser un gran cirujano, gestiona la mayor parte de la actividad del Meixoeiro.

–¿Cómo era Traumatología cuando comenzó?

–Tan distinta no era. Ya poníamos prótesis de cadera, fijadores de cadera, empezábamos en rodilla... Era una especialidad con trabajo más artesanal: el resultado dependía más de la habilidad del cirujano. En fracturas predominaba más el tratamiento ortopédico, no operar, usar escayolas o o tracciones. Ahora solo lo vemos en los chistes, esos pacientes en la cama con el brazo envuelto en escayola, una pierna colgada...Pero hace 30 o 40 años, muchas fracturas difíciles de operar se trataban colgando al enfermo y que pegara de la mejor manera posible. Hoy, casi siempre tiene una solución quirúrgica. En cuanto al tipo de patología, cuando era residente, venían politraumatizados gravísimos de accidentes de tráfico todos los fines de semana. La reducción igual fue del 30% desde los años 80 o 70. En cambio, hay más patología degenerativa del anciano. Personas en edades que antes a lo mejor ya fallecían, ahora tienen artrosis de cadera; les operas, quedan bien y vienen unos años después para una prótesis de rodilla; y aún luego te dice que se les duermen las piernas y les operas de la columna... Además, hemos pasado de la medicina basada en la eminencia a la basada en la evidencia científica.

–¿Y por dónde le toca ahoracrecer a la Traumatología?

–Hoy en día, el progreso de las técnicas de imagen TAC y resonancia, de reconstrucción 3D y de softwares para simulaciones permite la planificación quirúrgica virtual y el entrenamiento sin un paciente real. Cuando empecé, decían que había que hacer 100 artroscopias de rodilla para aprender a quitar un menisco. Pobres pacientes los primeros. Hoy hay simuladores y tienes que acreditar que lo has hecho una serie de veces, como para ser piloto. También está la navegación, para orientarnos tridimensionalmente. Ya no hace falta tanto la intuición del cirujano espabilado. Y la robótica, que te permite hacer de manera más exacta cortes y otras cosas que haces manualmente. Otra ventaja es el Big Data. Quedan registrados todos los parámetros y puedes análizar resultados.

–¿Cuándo incorporan el robot al servicio?

–La Administración dice que para el otoño.

–¿Con qué tipo de cirugías lo usarán?

–Empezaremos con rodilla, pero también se puede aplicar a cadera y a otras articulaciones. Rodilla es la que más actividad tiene y donde tiene más repercusión por los cortes y la orientación.

–-¿Cómo era el servicio cuando llegó al Meixoeiro?

–Muy estimulante, porque éramos casi todos gente joven, formada en distintos hospitales del noroeste. Era poco más que un comarcal, con solo 12 traumatólogos, pero veníamos con ganas de hacer cosas. Enseguida adquirimos la docencia. La comarca también nos lo agradeció y reconoció. Los pacientes estaban satisfechos y los residentes nos elegían para formarse.

–-¿Cuándo tomó las riendas?

–A los pocos años. El jefe causó baja por enfermedad y luego falleció. Hubo un concurso y accedí primero a la jefatura de sección y luego de servicio. Con 38 años.

–-Y en toda esa etapa de gestor del servicio, ¿qué ha sido lo más difícil?

–Dirigir a las personas. Los recursos materiales los repartes; a las personas hay que convencerlas y, cuanto más nivel científico y académico tienen, más importante es. Necesitan una motivación y entender por qué se hacen las cosas. Me han dicho que tengo espíritu conciliador. Para mí es una alabanza. La mayor de las dificultades en mi carrera profesional fue la unificación. Fue multiplicar el Meixoeiro por tres. Éramos 12 y pasamos a ser 35. Con dos maneras diferentes de hacer las cosas. Unificarlos y que seamos algo más que una suma. Nos potenciamos y somos un equipo. Ahí estoy contento.

–El gran caballo de batalla son las listas de espera, ¿no? Durante mucho tiempo fueron el farolillo rojo.

–No podemos morir de éxito. Parte de la lista de espera se debe a los buenos resultados de las técnicas, que son rentables por dinero y calidad de vida. Y a la confianza de los pacientes. Tenemos una tasa muy alta de personas que rechazan ir al concertado. Y más de la mitad de las técnicas de hoy no se hacían cuando yo era residente, no se ofrecían estas soluciones. Además, el porcentaje de cirugías de tumores malignos es menor que en otras especialidades. En cuanto pasa cualquier cosa –falta de personal, urgencias, pandemia... – , es más demorable. El cáncer hay que seguir operándolo.

–-¿Cuántas cirugías al año pueden hacer?

–Entre 4.000 y 5.000. A la semana hacemos, entre mañanas y tardes, unos 40 quirófanos. En cada uno, 2,5 pacientes de media. Son 100 a la semana. Algo menos en verano.

–-¿Qué tal están ahora? Y, ¿tiene solución?

–Una solución es que la lista esté ordenada, por prioridad, por patología, por tiempos de espera... Y, para poder hacer una planificación a medio plazo, también es importante la estabilidad del personal médico, de Enfermería y administrativo. La Administración ha confiado demasiado en levantar el dedo y poder contratar . Ahora mismo no está siendo así. El trasiego no es bueno y hay que fidelizar a la gente buena. Si aún así no llegas, es cuando tienes que pedir más medios.

–-¿De qué logros se siente más orgulloso?

–De dos cosas, fundamentalmente: la unificación y la especialización por unidades. Nos lo hemos podido permitir por el volumen. Manteniendo la actividad y las habilidades transversales para afrontar las guardias y lo urgente, hay actividad programada especializada: ortopedia infantil, cadera, rodillas, pie, columna, miembro superior... Hace 15 o 20 años, a lo mejor el lunes operaba una columna y el miércoles, una prótesis de cadera y el jueves una rodilla. Hoy eso es impensable.