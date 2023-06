Las comunidades de vecinos se hartan de los morosos: harán públicos los pisos que no pagan

Las comunidades de vecinos de Vigo tienen un problema acentuado de morosidad. Cada vez son más los propietarios que dejan de pagar las correspondientes cuotas y otras cantidades, dejando en telarañas las cuentas comunitarias, que se quedan sin fondos incluso en algunos casos para gasto corriente. El Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) ha elaborado una guía para una correcta reclamación de morosidad en las comunidades de propietarios. En primer lugar, las cuotas que se van a reclamar deben estar bien detalladas y calculadas y, si es necesario, convocar una junta para comprobar la titularidad de la propiedad.

Después de todas estos trámites, se recomienda intentar requerir el pago amistosamente al propietario como una forma de cobrar la deuda sin tener que ir más allá. Pero si no se puede, el Coafga llama a cumplir rigurosamente lo dispuesto en el artículo 9.1 h de la Ley de Propiedad Horizontal. Y aquí está la clave. Dicho artículo recoge que la comunidad debe enviar una notificación al piso concreto que debe dinero a la comunidad.

Si no fuese posible o no funcionase, “se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente”. Es decir, se colgará en el tablón de anuncios del edificio qué pisos son los que son morosos con la comunidad, algo que según está redactada la actual Ley de Propiedad Horizontal no vulneraría la legislación de protección de datos, porque se identifica la vivienda, pero no los nombres ni los apellidos de los que residen en ella.

En comunidades de vecinos de Vigo ya se ha llegado hasta este punto porque el cobro de deudas de forma amistosa no ha surtido efecto en la gran mayoría de casos. Hay que tener en cuenta que la revelación de los morosos debe quedar reducida a un espacio que solo sea accesible a propietarios y vecinos del edificio, algo complicado teniendo en cuenta la proliferación de pisos turísticos y el trasiego constante de repartidores, familiares o amigos que a diario pasan por una comunidad.

Tanto el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, como profesionales del sector de la ciudad, apuestan por la creación de un registro de morosos para dar confianza a los arrendadores y disuadir del alquiler a aquellas personas que no estén dispuestas a afrontar los pagos. Los colegiados señalan que “la existencia de una base de datos de malos pagadores tendría numerosas ventajas, como la de proteger a los propietarios, que podrían consultar si un inquilino tiene un historial deudor, para poder tomar una decisión informada sobre riesgo de impago en el momento de alquilar su inmueble”. “Esta medida también fomentaría el abono puntual de los inquilinos, para evitar que quedase registrada su posible morosidad”.

También subrayan que, si se le ofrece seguridad al arrendador, ello repercutirá en beneficio del arrendatario, lo que se verá reflejado en un mayor número de viviendas en el mercado “con la consiguiente baja de precios”. Dicha seguridad, apuntan, “permitirá también invertir en las propiedades que lo necesitan, facilitando que las viviendas sean espacios dignos”.

Prohibido el acceso a las piscina a los que no estén al día en las cuotas

Hace un año entró en vigor la reforma de la ley de propiedad horizontal, que entre otros aspectos busca dotar a las juntas de propietarios de más herramientas para hacer frente al impago de las cuotas por parte de los vecinos morosos, agilizando las reclamaciones y pudiendo adoptar medidas disuasorias, como la de prohibir temporalmente el uso de servicios comunes como instalaciones deportivas o piscinas. Hay varios inmuebles y urbanizaciones de Vigo que adoptan esta medida, que hay que recordar que es necesario que pase por junta de propietarios y sea aprobada por mayoría simple.

Lo que más afecta obviamente a los morosos es el uso de la piscina, fundamentalmente ahora con el verano, pero tampoco pueden utilizar por ejemplo pistas de tenis o pádel, salones de uso común para la celebración de cumpleaños y otras instalaciones similares. Lo que no se le podrá restringir sin embargo es el acceso a zonas básicas como el ascensor o el garaje.