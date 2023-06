La entrevista publicada en FARO el pasado viernes por la nueva delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, no sentó demasiado bien en el Concello. Es lo que se desprende de las palabras de María Xosé Caride, responsable del área de gobierno de Urbanismo y Vivienda. “Sorprende su desconocimiento de los problemas que existen en Vigo y del papel de la Xunta en la ciudad. La peor noticia de todo es que afirma que seguirán en la misma línea, pues mal vamos, porque desde luego no es la de la colaboración, más bien al contrario, la confrontación y el castigo a los ciudadanos de Vigo porque no han elegido que los gobierne aquel que la Xunta desearía”, critica Caride.

La responsable municipal de Urbanismo explicó algunas de los expedientes actuales que están bloqueados, a su juicio, por la falta de diligencia del gobierno gallego. Considera que la entrevista en FARO fue una oportunidad perdida para haber anunciado “que nos van a dar respuesta, y de forma favorable, a los informes que nos faltan del Plan General de Ordenación Municipal”. “Porque la realidad es que enviamos a principios de abril la información para dar respuesta a las necesidades de la Axencia Galega de Infraestruturas, que nos decía que no podíamos cargar financiación a la Xunta de viales municipales. Hicimos nuestro trabajo, y pusimos carga cero. Y llevamos casi tres meses sin que nos conteste. Y también seguimos a la espera del informe de Patrimonio. Ya está bien de maltrato a la ciudad”, clamó Caride. Respecto al IES de Navia, la responsable de Urbanismo de Vigo lamenta que el presidente de la Xunta “se sigue negando a poner por escrito un compromiso firme de financiación y de ejecución del IES, que es el único requisito que pone el Ayuntamiento para ceder esos terrenos”. “A nosotros nos parece imprescindible que se comprometa para tener seguridad, porque no nos fiamos. Hemos tenido experiencias en los últimos años de lo que significa ceder terrenos a la Xunta para la construcción por ejemplo del centro de salud de Bouzas y tuvimos que esperar doce años para que se pudiera ejecutar”, recuerda Caride. El Concello también reclama a la administración autonómica que comprometa de una forma clara “cuándo van a estar disponibles las 1.600 viviendas para la ampliación de Navia”, el informe que avale la ubicación del Centro Gallego de Arte Contemporáneo en el inmueble elegido por la Xunta en el Casco Vello y la contestación a la propuesta para dar solución a las necesidades de servicios en el vial de acceso a la ETEA.