"Estado y Audasa tienen que pagar el 100% de la humanización de la AP-9"

Con un equipo de gobierno casi idéntico al de los cuatro años anteriores pero con caras nuevas en el resto de instituciones de la ciudad. Abel Caballero arranca su tercera mayoría absoluta sacando pecho de sus resultados en el contexto nacional y con varios hitos a cumplir en los próximos meses. Además, volverá a escribir a Alfonso Rueda para que la Xunta atienda sus demandas.

–Quinto mandato en marcha. ¿Cuál será la primera gran medida?

–Muchas, de hecho ya tomamos decisiones en dos juntas de gobierno. Nuestras prioridades, lo dije el día de la investidura, son todas. Para cada persona de Vigo, cada cosa tiene su importancia. Y por tanto, para el alcalde, todo es una gran prioridad.

–¿Apuesta por el continuismo?

–La ciudad nos dio un mandato. Seguir, seguir, seguir y seguir. Las instrucciones que nosotros recibimos desde que yo llegué a la alcaldía, es “continuar, no paréis”. Y ahora nos lo acaban de decir con resultados estratosféricos.

–En ese proceso, ¿veremos por fin la aprobación del plan Xeral?

–Sin ninguna duda, pero eso inmediato. Está pendiente de dos informes de la Xunta que dieron negativos. Uno lo tenemos resuelto y el otro, creemos que también. Porque le pedíamos 82 millones de euros para sus obras. La Xunta dijo que no y se lo aceptamos, no queremos que nos paren el plan. Estamos esperando porque ya se lo dijimos hace dos meses.

–¿Podría estar este verano?

–Hay una aprobación inicial, que yo confío que sea en el otoño pero ya no depende de nosotros. Estamos esperando que la Xunta nos conteste. No queréis dar dinero para infraestructuras vuestras, ¿de acuerdo? No lo deis, nos vale. Estamos esperando.

–¿Y el Barrio do Cura?

–Creo que es inminente, ya son las licencias que ya empiezan a darse. Es una cuestión técnica las licencias, no tiene dimensión política. Y a partir de ahí, grúas y obra. Porque es un cambio extraordinario el Barrio del Cura con todo lo que ya estamos haciendo en el Casco Vello que ahora es el lugar de ocio de la ciudad. Pues eso se unirá al Barrio del Cura y La Panificadora, que ya va a ir en el propio PXOM y después nosotros uniremos a Praza do Rei, que queremos que sea un espacio de encuentro ciudadano parecido a lo que acaba de pasar en Porta do Sol.

–¿Hay horizonte para que se pueda utilizar el túnel de esa plaza?

–Le daré prioridad a humanizar la superficie. Estamos haciendo los micro pilotes de la zona alta de Elduayen y tan pronto eso se acabe, voy a humanizar todo. A partir de ahí,ya no depende solo de nosotros. Si me dijeras que solo depende de nosotros, te digo que en dos años el túnel está abierto. Pero está la Xunta de por medio y con ella las cosas se complican hasta infinito. Por tanto no es posible que yo dé una fecha, pero es una gran prioridad acabar ese túnel.

–También habló de prolongarlo hasta Santiago de Vigo. ¿Cómo sería?

–Es una hipótesis que barajo y que la voy a convertir en realidad. Hay un aparcamiento y tenemos que ver cómo lo coordinamos. Las ciudades se están transformando en zonas peatonales, pero yo las quiero con el tráfico por debajo porque eso permite la eficiencia en la movilidad.

–El túnel de Lepanto vuelve a estar cerrado por las obras en el ascensor HALO.

–La ciudad lo entiende perfectamente. Si tú cierras una calle para hacer una revolución en una humanización, o un ascensor de 50 metros de alto, la ciudad lo entiende muy bien. Y quedamos con eso, seguridad. Se van a manejar piezas que pesan cristales de más de una tonelada y no es compatible con el tráfico.

–¿Cómo avanzan las dos candidaturas globales de las Islas Cíes?

–La de Patrimonio de la Humanidad la tiene parada la Xunta y no movieron ni un papel para sacarla adelante. La del Geoparque va a ir en moto porque tenemos el apoyo del gobierno y mucho trabajo hecho ya.

–¿Cómo será la Navidad?

–No te la voy a decir porque si la digo la copian. Ahora, prepararos. Ya adelanto que vamos a superar los 6 millones de visitantes.

“Una comisión que presidirá Carmela Silva estudiará los problemas de la Navidad”

–Sí que hablo, después de las elecciones, de “unos elementos negativos para alguna gente” pero que se iban a corregir. ¿En qué consisten?

–Es cierto que produce efectos colaterales y es casi imposible de evitar. Ya sabemos muy bien cómo ordenar el tráfico en el conjunto de la ciudad y ya sabemos dónde se originan los problemas y como desviarlos. Segundo, el ruido ya lo medimos mucho la última vez. Y tenemos que seguir ampliando la zona de la Navidad para repartir la gente por todas partes, ya lo estamos preparando. Y tenemos que permitir salvoconductos en tiempo real para la gente que tiene que ir a los garajes. Los vehículos de emergencia ya los tienen en los planes de autoprotección, pero para los garajes no siempre está suficientemente bien. Yo entiendo que si yo tengo un garaje y tengo que hacer una cola de una hora, hora y media, y eso me pasa durante 50 días, pues me enfado. Le vamos a dar soluciones y voy a hacer una comisión especial que va a presidir Carmela Silva para preparar todo esto, de diferentes ámbitos de gobierno, para empezar a tomar decisiones ya en este verano.

“La gente no quiso votar contra Caballero, se fue a la abstención”

–Aunque ganó en 369 mesas tuvo caídas notables de voto.

–No, caídas muy menores y con algo muy importante: esa caída no se fue a ningún otro partido, se quedó en casa. Estos 19 concejales son mucho más importantes que los 20 anteriores. Porque son en medio de una onda muy importante contraria en toda España, pero en Vigo no. La gente no quiso ir contra el gobierno de Abel Caballero. Rueda y la Xunta tienen que leer este resultado, quiero creer que lo están leyendo.

“No tengo amigos ni adversarios, ni fuerzas cercanas o lejanas: yo tengo Vigo”

–¿Le tenderá la mano a Rueda?

–Si decide cambiar el tono y el tratamiento con esta ciudad, tiene mi mano tendida permanentemente, pero lo quiero ver. Yo no tengo amigos ni adversarios. No tengo coaligados ni fuerzas políticas cercanas o lejanas: yo tengo Vigo. Y todo aquello que vaya en favor de Vigo será fantástico, me dan igual las elecciones o el color político, lo diré. Ahora, si me preguntas, hay un listado entero de castigos de la Xunta de esta ciudad y está activo aún. Cuando veo lo que están haciendo en la avenida de Galicia o en la carretera de Valladares, es una risa.Se están riendo de la ciudad y no humanizan y no envían fondos europeos a Vigo. No puede ser. Es un castigo continuo. La ciudad les habla y les dice no lo quieren oír. Yo confío que por fin Rueda lo entienda y lo que es Vigo. Y si no, les irá como les está yendo. Por cierto, a mí me gustaría que fuera con un presidente electo por los ciudadanos. Porque yo tengo como aval cinco elecciones detrás. Por lo tanto, tiene que tomar medida el señor Rueda que aún no la tomó.

“Botana me va a tener en temas portuarios a su lado para siempre ”

–El escenario es similar al 2019 pero habrá nuevos interlocutores. ¿Cómo valora el nombramiento de Carlos Botana en el Puerto?

–Estuvo conmigo allí cuando lo presidí. Es un profesional de alto nivel y muy eficaz. Tendrá mi apoyo porque el Puerto lo gobierna su presidente, no el alcalde. Me va a tener en temas portuarios a su lado para siempre en tanto no implique rellenos. Con López Veiga le ofrecí hacer el diseño del plan especial del puerto y se lo vuelvo a ofrecer, pero con criterios técnicos de ciudad y de puerto y dejarlo ya para los siguientes 30 años. Yo ofrezco mi mano tendida para hacer eso.

–¿Y en la Diputación?

–No sé todavía quién la va a presidir. Democráticamente la ganaron y los felicito pero advierto: quiero por lo menos el mismo tratamiento a la ciudad que le dio Carmela Silva siendo presidenta. Con la grada de Gol lo tenemos que ver inmediatamente porque hay que arrancar y quiero un convenio exactamente igual, las mismas condiciones.

–La presidirá Luis López pero se ha anunciado que Fernández-Tapias asumirá todas las inversiones relacionadas con Vigo. ¿Habrá una reunión para esos temas?

–No, yo solo hablo con los máximos responsables de cada ámbito. En la Xunta solo diálogo con el presidente. El presidente de la diputación me tendrá a su disposición cuando quiera, pero ya le digo cuáles son las líneas rojas: el mismo tratamiento y los mismos convenios que firmó Carmela Silva y si no, se va a encontrar con la ciudad delante, ya lo advierto.

–Con la Salida Sur adjudicada. ¿En qué estado se encuentran el AVE por Cerdedo y la autovía a Porriño?

–Creo que en 10 días va a hacerse público el visto bueno de la Confederación Miño-Sil. Y la autovía es inminente su información pública.

–También anunciaron la “humanización” de la AP-9 en su acceso.

–Lo primero es que gane este gobierno, porque si llegan los otros ya sé lo que va a pasar, tajo total, pero lo tenemos muy avanzado. Metafóricamente es casi lanzar la autopista de túnel desde Vigo. Encima habrá árboles y zonas para pasear en estas divisiones que partieron la ciudad.

–¿Cómo se financiará?

–La autopista la tiene que pagar 100% el Estado y Audasa. Es una agresión a esta ciudad. Y por tanto, la humanización de eso, que ya se tendría que haber hecho hace 30 años, la tiene que financiar como es natural el gobierno de España y autopistas. Eso pertenece a otro ámbito.

–¿Veremos obras en la Avenida de Madrid este año?

–Sin ninguna duda, sí. Estamos en este momento pendientes ya de la firma del nuevo convenio que va a quedar firmado en julio.

–La Xunta ha reclamado siete de los trenes Avril para extender el AVE. ¿Exigirá un mínimo hacia Vigo?

–En Vigo habrá todos aquellos que yo plantee pero la cuestión central no es esa. El problema de Vigo no es solo que los trenes sean mejores o peores, nosotros tenemos un problema adicional, del que Rueda no quiera hablar nunca y es que damos una vuelta de cien kilómetros. Ellos funcionan en la obligatoriedad de que vayamos por Santiago yo ya puse al anterior presidente de Renfe algunas condiciones, pero, claro, no me dieron también toda la información porque entre parar en Santiago e ir por el by-pass, tarda casi lo mismo.

–¿En qué estado se encuentra la reforma de las pistas de atletismo?

–Espero que la pague la Xunta al 100% porque es supramunicipal. Tiene que mandarnos los 6 millones y medio de euros que cuesta esa reforma. Yo se lo voy a pedir, le voy a enviar en estos días una carta a rueda diciéndole todo lo que tiene pendiente en esta ciudad. El larguísimo listado de lo que tiene pendiente. Y luego la segunda pista en el polígono de A Balsa. Seguramente es de lo más importante y urgente que tenemos en mente porque el atletismo tiene mucha presencia en Vigo. Balaídos sería para determinadas edades y el estadio para otras y poder celebrar un campeonato europeo de atletismo, lo quiero para eso.

–¿Qué valoración hace del concierto de Guns N’ Roses en Vigo?

–La que contasteis en la prensa, fue fantástico, basta con ver las fotos porque era una cosa impresionante. A la gente le gustó, y mucha me dice todavía que fue un magnífico.

–La promotora Live Nation denunciará al Concello por el mismo.

–Nosotros sacamos un concurso para un contrato de patrocinio publicitario. El ayuntamiento, velando por los recursos públicos, que yo velo muchísimo, siempre, pues no hizo ningún desembolso como corresponde.

–Resulta sorprendente que hasta el 1 de junio,apenas 10 días antes de la cita, no se resolviera el concurso.

–Se resolvió cuando se resolvió, en tiempo y forma. Yo todo lo que tenía que decir ya lo dije. Es esto, nosotros actuamos en interés de la ciudad y en interés de los recursos públicos. Se hizo un concurso y quedó desierto. Pues no hay ninguna posibilidad una vez que está desierto.

–¿Tratarán de volver a programar con esta empresa en un futuro?

–No, es que nosotros no programamos con ningún otro productor. Nosotros hicimos un concurso abierto para publicitar la ciudad al lado de Guns N’ Roses en todo el mundo. Era para eso. Pues quedó desierto, no se hace esa publicidad.

–¿Llegó a hablar con ellos?

–No, es que la cuestión es cómo lo hicimos a través del concurso público. Y ahí se queda.

–¿El Vigo Arena sigue adelante?

–Sin ninguna duda. Es que Vigo está ya en una dimensión completamente distinta a la de hace 15 años. Yo sé dónde queremos que sea. Hay que estudiarlo muy técnicamente, con mucha profundidad, pero sí se le da acceso a pie.

–¿Resolverá la grada de Gol las inundaciones en Balaídos?

–No,hay problemas en esta ciudad que no tienen solución. Se pueden minimizar, pero cuando hay una riada, pues hay zonas enteras de ciudades de España que se inundan. Entonces, aquí hay un problema que es minimizable.

–¿Cómo valora las quejas en Marcador sobre las filas sin visibilidad?

–Lo vamos a resolver porque no tenían que haberse puesto. Vamos a buscar, si las levantamos un poquito o si se eliminan. Seguramente es mucho mejor quitarlas y dejar el pasillo más ancho, lo que permite una evacuación mucho más rápida, y si no, buscar soluciones alternativas. Pero la grada de Marcador es extraordinaria. Se pudo haber abierto mucho antes de lo que se abrió. Yo tenía la razón y por mucho que negaran que no, alguien debería explicar por qué no se abrió antes. 19 concejales avalan quién tenía razón y quién no.

–¿Cómo se usarán sus locales?

–Quiero hacer un lugar de encuentro social y deportivo, ya se lo dijimos a las peñas para poder celebrar charlas o conferencias. El campo entero es de la ciudad y lo pagó la ciudad. ¿Hay un modelo de locales de comercio? No, mi modelo es el modelo ciudad, necesitamos espacios.

–¿Han tenido reuniones con el club sobre los actos del Centenario?

–Todo lo que sé del Centenario son las notas que me llegan desde el Celta. Estamos en disposición es sí total a todo lo que nos plantee si está dentro de nuestras posibilidades.

–¿Cree que si abren una nueva etapa en el Celta se puede recuperar la comunicación con el club?

–Yo tengo un diálogo directo con el Celta, porque para mí el Celta es la afición. Yo me paso todos los partidos allí, me muevo entre la afición. Bueno, todo aquello que se pueda mejorar en el diálogo siempre estoy dispuesto. Pero es el Celta de Vigo y todo el mundo sabe que quiero decir.