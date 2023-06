O Calvario se nutre de buena literatura

“Non se trata só de mercar un libro, trátase de que os libros non son estáticos, de que están vivos e de que non podemos deixar de ser soñadores. Por iso, animo a que leades, a que viaxedes, a que soñedes e a que non perdades a curiosidade. Estamos nun ambiente lúdico e festivo, isto é unha festa da alegría, pero gustaríame que os libros tiveran o seu lugar, gustaríame que fose moi potente en Vigo a festa dos libros, que tiveran esa potencia que nos situase no mapa, ao igual que as luces ou os concertos, porque poden darnos un montón de soños e aventuras”. Fueron estas las palabras con las que la escritora viguesa y autora de la saga de Los Libros del Puerto Escondido, María Oruña, quiso inaugurar la Feria del Libro de Vigo 2023, impulsada por la Xunta y la Federación de Librarías de Galicia y que este año ha transformado a O Calvario en el epicentro de la literatura.

Con el bullicio del mercado a escasos metros y las idas y venidas de los viandantes que tanto caracterizan al barrio todas las mañanas, así daba comienzo ayer una nueva edición de la feria literaria que durante una semana albergará un abanico de más de 70 actividades entre firmas de libros, presentaciones, cuentacuentos y charlas con autores y autoras gallegos. Paseando entre las casetas instaladas en la calle peatonal, uno de los primeros libreros que da la bienvenida a los ávidos lectores es Antón Pedreira, de la Libraría Pedreira. Antón es un habitual en el evento y comenta que “este ano hai moitas cousas novas arredor da feira, polo que é toda unha incógnita, pero as miñas expectativas son boas. Estes días que estiven montando o posto, comprobei que hai moita vida e moita xente no barrio, o cal é unha ledicia. Sinceramente, no Calvario teño máis esperanza que cando a feira estivo en Príncipe, porque aquela é unha zona moi comercial na que a xente pasaba a varios metros das casetas e o domingo nin había, porque ao estar os negocios pechados, nin se achegaban. Agardo que a xente se anime e veña a visitarnos”. Teño mellores expectativas no Calvario que cando a feira estivo en Príncipe Siguiendo el recorrido, Carmela Sieiro sonríe tras el expositor de Libros para soñar. Una amplia variedad de literatura infantil inunda su puesto y esta librera destaca que “no Calvario hai moita vida, é un barrio moi dinámico e no pouco tempo que levamos abertos a xente xa amosou interese, así que acollemos esta feira con esperanza”. En este sentido, Carmela Sieiro pone en valor la calidad de los trabajos que se están editando en el ámbito de la literatura infantil y juvenil y menciona que “os nenos sempre teñen moito interese polo libro, especialmente a franxa dos máis pequenos. Encántanlles os libros e chámalles a atención, é algo que queren ter, pero a medida que medran é certo que a oferta se diversifica e mudan as cousas”. Acompañando a la viguesa María Oruña, en el acto de inauguración de la Feria del Libro de Vigo celebrado por la mañana también estuvieron presentes el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, así como la nueva delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Ya en horario de tarde, el evento contó con la participación de Pedro Feijoo, Diego Cabrera Vaz, Vicente Pedreira Mandado, Marco Valerio y Alfonso Collazo, quienes estuvieron firmando ejemplares de sus obras. La programación de actividades se prolongará hasta el próximo día 29 y, durante la jornada de hoy, estas darán comienzo a las 12.00 horas con el cuentacuentos ilustrado O pesadelo de Mateo, por EstefaníaPadullés.Entre las propuestas más destacadas estarán la presentación de Receitas para encher o peito, de Xoanqui Ameixeiras; la conversación alrededor de las obras Setestrelo e Bullying, de Manuel Esteban y Álex Alonso, respectivamente, y la presentación de Antes se secará la tierra, de Fernando J. Múñez, acompañado por Tensi Gesteira. Escasas casetas y sin vistas a la calle peatonal El ambiente festivo y lúdico con el que se inauguró la nueva edición de la Feria del Libro de Vigo también estuvo teñido por la incredulidad y decepción de algunos de los libreros presentes y de los visitantes que acudieron a la cita. El reducido número de casetas y la mermada variedad, así como una zona de tránsito estrecha y la disposición de los expositores hacia las entradas de los comercios, dando la espalda a la calle peatonal de O Calvario, fue la cara “B” del evento que suscitó diversas críticas por parte del sector, tanto in situ como a través de las redes sociales. “Cuándo vengan los autores a firmar, ¿los tengo que poner mirando a una pared? No es normal...”, decían desde una de las librerías participantes sin ocultar un enfado importante. Asimismo, otros como Antón Pedreira hacían referencia al emplazamiento original, señalando que, “aínda que eu veño de fóra, de Santiago, e se cadra non son o máis indicado para falar ao respecto da ubicación, penso que a feira de Vigo nunca debería ter saído da Alameda”. Por otra parte, también resultó chocante para muchos que las librerías más emblemáticas de la ciudad olívica no estuvieran presentes.