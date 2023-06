Ledicia Costas, Susana Rodríguez Gacio y Siniestro Total: las Medallas Castelao reconocen la excelencia viguesa

Las Medallas Castelao tienen en esta edición un importante protagonismo vigués con la concesión de esta distinción a la escritora Ledicia Costas, la campeona paraolímpica Susana Rodríguez Gacio y la banda Siniestro Total. Las dos primeras y el miembro del grupo que se ha mantenido estable en sus 40 años de historia, Julián Hernández, cuentan a FARO qué supone para ellos este premio.

“Leo o galardón en clave do traballo que levo tantos anos facendo coa xente miúda” Ledicia Costas - Escritora

Gañadora do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 2015 e un feixe de moitos outros recoñecementos, a autora Ledicia Costas aínda estaba onte tentando asimilar a concesión da Medalla Castelao.

–Que supón para ti un recoñecemento como este?

–É deses que non se esperan, que nunca se contan con el. Mentalmente, non estás preparada. Supón un motivo de orgullo e eu léoo en clave dese traballo que levo tantos anos facendo coa xente miúda e o público infantil e xuvenil, o meu lectorado natural. Para min é moi importante levalos da man ao galego a través dos libros. Iso é o que fago. Este recoñecemento léoo nesa clave. Alén do que supón levar un galardón co nome de Castelao, un dos intelectuais, galeguista e artista a todos os niveis dos máis importantes que tivo este país.

–Ao final, a lectura é unha das vías principais polas que chega o galego aos cativos, non si?

–Dende logo. Hai algo que é moi importante dicir: en Galicia temos unha rede de bibliotecas escolares extraordinaria. Non tanto polos medios, senón polo traballo que fan as mediadoras, de divulgación, de achegar as obras dos autores galegos aos nenos._É espectacular. Viaxo moito por escolas e podo dicir que a diferencia é abrumadora con escolas de fóra de Galicia. É de lei recoñecer o seu papel. Grazas a elas a lingua galega tamén se transmite aos cativos.

–A Xunta concedeulle o galardón alegando que é “unha das autoras más recoñecias e traducidas da literatura galega”. Cando colgou a toga pola escritura pensaba que podía acadar algo así?

–Son cousas que nunca se pensan, foi un salto ao baleiro. Para facer algo así hai que ser atrevida e un pelín inconsciente. Por fortuna, nese momento da miña vida tiven ese punto de inconsciencia. O meu obxectivo era vivir dos meus libros. O que veu a maiores foi unha sorpresa, sempre ben recibida.

–O éxito e o recoñecemento teno. O de vivir ben dos libros é posible?

–Son a proba. Tamén é verdade que hai que entregarlle a vida á literatura. O sacrificio é moi grande. Eu fágoo con pracer porque teño a fortuna de dedicarme a aquilo que máis me gusta. Non só en galego, en case calquera lingua do estado español é un milagre poder vivir dos libros._Teñen que darse moitas circunstancias e é moi esixente. O nivel de produción é moi alto, viaxas moito, tes unha exposición pública grande... E hai que aprender a convivir con todo iso.

–Precisamente, unha das cousas que premia a Medalla Castelao é levar o nome de Galicia máis alá das fronteiras. Ata onde o levou vostede?

–Teño libros traducidos a linguas exóticas –exóticas para nós–: o persa, o coreano, o checo... Agora vanme traducir “Infamia” e “Golpes de luz” ao alemán. Teño libros en italiano, en portugués, en búlgaro, en rumano... E espero seguir sumando. É un dos meus maiores orgullos dende este recuncho da miña casa, na rúa Teixugueiras, no barrio de Navia, na cidade de Vigo, na comunidade de Galicia, escribir libros nunha lingua minorizada e que ao final eses libros cheguen a outros idiomas.

–Como cre que agora mesmo está posicionada a literatura galega fóra?

–Con moitas dificultades, pero tamén quero facer unha lectura positiva porque nos últimos anos estanse multiplicando. Cada vez hai máis traducións e a iso tamén axudan os premios nacionais. Podemos mencionar a Xesús Fraga, Premio Nacional de Narrativa; Marilar Aleixandre, que foi na última edición; Ismael Ramos, Premio Nacional Miguel Hernández de Poesía moza hai dous anos... Provoca que o foco tamén estea posto aquí. Hai moito prestixio, por exemplo, na literatura infantil e xuvenil por persoas como Fina Casalderrey, que é agora mesmo candidata ao Premio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil. Todo ese traballo de sementar, tamén de Agustín Fernández Paz e Xabier Ponte Docampo, fixo que gañaramos un prestixio. En poesía tamén hai moito nivel. Logo, o que pasa é que, ao mellor, non sabemos exportalo, faltan medios... Pero hai o máis importante, a materia prima.

–Ás veces o que non facemos é valorar o que temos.

–Adoita pasar en todos os ámbitos. Está ben poñer o foco nestas cousas para poder dicilo. Ao mellor temos que empezar nós a valorar isto para que nos consideren máis os de fóra.

“Me hizo mucha ilusión porque es un reconocimiento civil, va más allá del deporte” Susana Rodríguez Gacio - Campeona paralímpica de triatlón y médica

La grave deficiencia visual que le provoca su albinismo nunca ha sido un freno para Susana Rodríguez Gacio, que atesora un oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, nueve medallas en el Campeonato Mundial de Triatlón adaptado, siete en el europeo y acaba de revalidar el título de campeona de Europa en paratriatlón.

–¿Cómo se enteró de la concesión de la Medalla Castelao y cuál fue su reacción?

–Me llamó el presidente [de la Xunta, Alfonso Rueda]. Me hizo mucha ilusión porque es un reconocimiento civil, va más allá del deporte y es bonito. Sobre todo, algo que es tan importante en Galicia. Es muy significativo.

–La suma a un montón de medallas. ¿Esta brilla igual que las deportivas?

–Es muy distinto. En el deporte entrenas para ir a una competición y hacerlo lo mejor posible. Esto es más un reconocimiento al trabajo, a la constancia, a una trayectoria, a la huella que tu esfuerzo y tus logros dejan en la sociedad. A largo plazo, lo que importa es el bagaje que dejas como persona.

–Ya ha dejado una huella que merece este reconocimiento con solo 35 años...

–Esto ya me pasó con la Medalla de Oro de la ciudad de Vigo. También es una responsabilidad para el futuro. Mejor que seamos jóvenes, que podamos disfrutarlo mucho tiempo y que sea una motivación para nuevas ilusiones.

–¿Cuáles son esas futuras metas?

–Primero, el año que viene, los Juegos Paralímpicos en París. Mis terceros Juegos. Pelear por todo y revalidar el título de Tokio. Es muy difícil, pero hay que intentarlo. Luego, tengo ganas de hacer otro tipo de pruebas emblemáticas de triatlón, pero que no están en el circuito que puntúa para el ranking olímpico.

–¿Qué ha sido más complicado: ganar todos estos campeonatos deportivos o conseguir ejercer la Medicina?

–Son cosas diferentes porque en el deporte paralímpico compites con gente que está en unas circunstancias similares, mientras que en Medicina no es frecuente que haya personas con discapacidad. Puede que sea más difícil porque hay más barreras que superar.

–¿Cómo está Galcia en cuanto a barreras para gente con discapacidad?

–Cada año que pasa se avanza. No tiene nada que ver ahora con cuando yo era niña. Aquí he tenido siempre una experiencia positiva: he estudiado en dos universidades gallegas, trabajo en el Sergas y estudié en el colegio Rosalía de Castro. Muchas veces cuando hay trabas es por desconocimiento. Si tú no tienes una persona con discapacidad cerca, muchas veces ni siquiera sabes cómo actuar.

“Que lleve el nombre de Castelao es lo que nos hace decir que sí a esta medalla” Siniestro Total (Julián Hernández) - Banda de punk-rock

Como broche final, a Julián Hernández le gusta el de los Sex Pistols: “Grabaron uno de los mejores discos de la historia y lo dejaron”. Dice que ellos no han sido “tan inteligentes” y han continuado “una barbaridad”, 40 años. Por pasión, por “pesados”... “Se puede ver de muchas maneras”, se ríe. Como chicos que nunca recibieron un premio en el colegio, preguntado por la concesión de la Medalla de Castelao responde: “¡Qué le vamos a hacer!”

–¿Cómo reciben esta distinción?

–Lo primero que se me vino a la cabeza es: “¿No tienen a nadie o qué?”. El nombre de Daniel Castelao impone mucho. Es una referencia cultural única y muy original dentro de la cultura de la primera mitad del siglo XX. Es una de las influencias de Siniestro Total. Lo de los reconocimientos es algo que nos supera un poco, pero el nombre de Castelao tira mucho. Una referencia del exilio y de una Galicia mártir. Lo hablaba con Nicolás Pastoriza, Castelao era amigo de nuestros respectivos abuelos. El mío mantuvo el contacto cuando estaba en Buenos Aires. Que lleve su nombre es lo que nos hace decir que sí.

–Bromas aparte, la banda es un referente a nivel nacional. Este galardón premia a quienes llevan el nombre de Galicia fuera y ustedes lo han hecho.

–Bueno, si valemos como publicitarios... Efectivamente, visto así puede colar. Pero como cultura, el rock sería la antítesis. Somos trogloditas.

–En vez de concedérsela “en el ámbito cultural”, les gustaría en el contracultural, ¿no?

–Para qué nos vamos a engañar. Cada vez estamos más convencidos de la vuelta a las catacumbas, tal y como se está desarrollando todo, no solo en la industria musical. La masificación de conciertos, precios delirados... No son conciertos, son eventos. La gente ya no va a pasárselo bien, sino a vivir experiencias. Es el fomento de un consumismo delirado y con unos mensajes ideológicos que habría que mirar con lupa. Entonces, contracultura sí y sobre todo, catacumbas. Es el sitio del que nunca deberíamos haber salido.

–Ustedes sí que se lo pasaron bien el año pasado con los conciertos de despedida, ¿no?

–Sí. Fue un trabajo de narices y acabamos medio muertos, pero lo pasamos muy bien. Esperamos sacar el disco en otoño. Está en fábrica. Son tres vinilos, con un libreto enorme. El sonido que consiguió Segundo Grandío es muy bueno. Quedó un disco curioso.

–¿Es un broche de oro, un punto y final?

–No sé. Nosotros lo que dejamos fueron los escenarios. Tenemos pendiente editar algunas cosas en condiciones e igual no está mal grabar alguna cosa que se nos quedó en el tintero.