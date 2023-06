Patio de juegos, laboratorio científico, sede de competiciones deportivas, procesiones o manifestaciones y ahora, con festivales. En menos de un año de funcionamiento, la nueva Porta do Sol se ha convertido en la plaza mayor que Vigo ansiaba para acoger grandes eventos públicos. Desde su estreno “oficioso” con el Cristo de la Victoria el pasado mes de agosto, en el kilómetro cero vigués se han sucedido conciertos como el de Tanxugueiras, protestas vecinales, la San Silvestre, el concurso de disfraces de Carnaval y, por supuesto, todos los actos centrales de la Navidad.

Este jueves 22 de junio la nueva plaza peatonal entró en una nueva dimensión con la celebración de “Dial al Sol”, festival celebrado por la emisora del mismo nombre con el apoyo del Concello.

Por el escenario de la céntrica plaza pasaron, bajo un sol de justicia, algunos de los nombres emergentes del pop en español: Lemot, Gonzalo Hermida –participante en el Benidorm Fest–, Polo Nández, Farga, Última Llave, Lorena Gómez –artista que ya recaló antes en Samil–, María Gabeiras, Paula Mattheus, Lagarto Amarillo e Isabel Aiún.

Inicio del verano musical

El festival iniciado a las ocho de la tarde supuso también el pistoletazo de salida para el “Vigo en Festas”, el programa que engloba todos los eventos culturales, sociales y musicales del verano en la ciudad. Entre su cartel de este año destacan, además de O Marisquiño y otras actuaciones, los conciertos del Auditorio de Castrelos.

Por ese escenario pasarán Andrés Calamaro (8 de julio), David Bisbal (15 de julio), Pablo López (24 de julio), Alejandro Sanz (27 de julio), Coral Casablanca (29 de julio), Beret (5 de agosto), Bad Gyal (10 de agosto), Ana Mena (15 de agosto) y David Guetta (20 de agosto).

Los Ángeles Childrens’s Chorus actúa en la Colegiata

Los Ángeles Childrens’s Chorus ofrecerá el quinto concierto de su gira por España en la concatedral-basílica de Vigo el martes 27 de junio a las 20 horas. El concierto, organizado en colaboración con Cáritas Tui-Vigo, cuenta con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Al finalizar se recogerán donativos para esta institución.

The Wild Fest llena Oia con Stanich y Sés de cabezas de cartel

La quinta edición de The Wild Fest ya está en marcha y este año contará con Ángel Stanich y Sés como cabezas de cartel, completando la programación Biznaga, Zeltia Irevire, Carla Lourdes, Abrigo, The Mob Swing, Blue Merrow y The Mirror.Durante tres jornadas, el entorno del Parque Forestal de Oia será el marco de celebración no solo de conciertos, sino también de una velada cinematográfica al aire libre en la que proyectarán piezas relacionadas con la conciencia medioambiental, así como actividades de orientación, exposiciones y mesas de debate alrededor del cambio climático.

...y O Calvario se entrega a ocho días de Festa da Alegría

El arranque estival no se restringe a las playas o zonas más centricas de la ciudad. La zona peatonal de O Calvario acogió en la tarde de ayer el inicio a ocho jornadas de las “Festas da Alegría” que vivirá el populoso barrio hasta el día 29.El periodista e historiador Eduardo Rolland fue el encargado de abrir la celebración con el pregón a las ocho de la tarde, comenzando la música media hora después con la banda viguesa The Riggos. Más tarde recibirían un caluroso homenaje los exintegrantes de Siniestro Total, Miguel Costas y Javier Soto, en la misma jornada en la que la Xunta ha anunciado la concesión de la Medalla Castelao a la formación.Desde este mediodía habrá pasacalles y exhibiciones de taekwondo y flamenco, que darán paso al concierto infantil de Ollo Piollo a las 20.00 horas y la posterior actuación musical de Vento Mareiro.