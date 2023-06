“Hay plena disposición a colaborar con el Concello, como hasta ahora”

Después de casi tres años siendo la mano derecha de Marta Fernández-Tapias en la delegación de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz ya es la número uno del gobierno gallego en la ciudad y su área. Tras su semana inicial en el cargo, ofrece a FARO su primera entrevista, en la que tiende puentes con el Concello para intentar poner fin a la confrontación permanente y desbloquear así algunos proyectos clave que están paralizados en la ciudad.

–Trabajó mano a mano con su predecesora, Marta Fernández-Tapias, en los dos últimos años y medio. ¿Vamos a ver algún cambio en la gestión o será una línea continuista?

–Seguiremos la misma línea. Hemos formado un equipo en estos casi tres años y la idea es por supuesto mantener la continuidad, seguir el trabajo que ha hecho Marta en la Xunta.

–En su toma de posesión hace unos días había miembros del gobierno local, ¿se esperaba esa representación del Concello?

–Es una situación de normalidad. Me agradó, por supuesto. Estaba también la alcaldesa de Mos, el alcalde de Porriño, el de Baiona… Encantadísima de ver esa representación porque lo que pretendemos es colaborar con todas las instituciones, por supuesto.

–¿Se ve capaz de reconducir la situación con el Concello de Vigo?

–Ojalá fuera un tema mío. El presidente de la Xunta, claramente, ha dicho por activa y por pasiva que quiere una colaboración con el Concello. El único alcalde que no se ha reunido con Alfonso Rueda es Abel Caballero. Creo que no depende de nosotros, vamos a seguir en la misma línea que es colaborar con todas las instituciones, tanto en Vigo como en su área. Y plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento, como ha sido hasta ahora. No es ninguna novedad que tengamos las puertas abiertas.

–En el Concello sentó bien su nombramiento. ¿Cree que eso puede ayudar a limar las asperezas y dejar a un lado la confrontación?

–Estamos encantadísimos de poder colaborar en todos los temas posibles con ellos.

–¿Recibió una llamada o un mensaje de Abel Caballero para felicitarla?

–No, pero me trasladaron las concejalas que vinieron a la toma de posesión las felicitaciones del alcalde.

–¿Tiene confianza en que se desbloqueen algunos de los proyectos que están paralizados por la confrontación, como el IES de Navia, por ejemplo, o no tiene esperanzas?

–Sí claro, las esperanzas las mantenemos intactas porque entre otras cosas son proyectos muy necesarios para la ciudad. Navia necesita un instituto, la Xunta tiene 14 millones para dedicar a esa obra, y espero que el Concello retome el tema y podamos llegar a un acuerdo. Nuestra voluntad está demostrada, se ha licitado el proyecto, hemos gastado 250.000 euros y hay seis empresas interesadas en hacer la obra, básica para la ciudad, porque hay muchos chicos de Navia que se están yendo al IES de Valladares. No tiene mucho sentido que le pongamos trabas a una actuación de esta envergadura.

–¿Qué otros proyectos de la Xunta están pendientes en Vigo que no se pueden materializar?

–Por ejemplo, la ETEA. Estamos pendientes de que el Concello ponga a disposición los terrenos. El PS1, la carretera que baja desde la Avenida de Galicia y la Plaza de Armas, la Xunta tiene 12 millones consignados a la espera de que el Ayuntamiento, que es el titular, nos ponga a disposición esa parcela. No que nos la ceda, que nos la ponga a disposición. Nosotros haríamos la obra y se la devolveríamos al Concello. Esto supondría que, además de remodelar la Plaza de Armas y crear los servicios básicos, hay que recordar que tenemos paralizada la residencia de ancianos de Amancio de Ortega. De hecho empezaron a demoler y también las obras pero están pendientes de que se hagan las canalizaciones y otros servicios básicos que son fundamentales. La residencia está parada porque no tiene los servicios que necesita. Es una de las cosas que nos gustaría que se desbloqueara en el sentido que tenemos el dinero consignado y el proyecto realizado. Lo único que necesitamos es que nos pongan a disposición los terrenos. Otra de las cosas que están pendientes son la sede del Colegio de Arquitectos, el CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo), las pistas de atletismo… Al final el problema que tenemos es que en las competencias que tiene la Xunta, muchas veces necesitamos algún trámite del Ayuntamiento.

“La Xunta nunca ha paralizado un proyecto que tenga que ver con Vigo, todo lo contrario”

–En su discurso de toma de posesión dijo que Vigo había perdido pulso económico. ¿En qué lo nota?

–Creo que la confrontación institucional no es buena para la industria y la inversión. El dinero busca tranquilidad, no quiere problemas, sino facilidades. Es bueno que desde todas las instituciones podamos aportar algo a la economía, cada uno en nuestras competencias y en nuestro ámbito de actuación. Observo que otras zonas en las que hay gobiernos de distinto signo político y colaboran mucho institucionalmente, los ciudadanos se ven muy recompensados. Cuando todo el mundo rema en la misma dirección, los frutos se recogen de la misma manera.

–Las anteriores delegadas de la Xunta en Vigo, Corina Porro y Marta Fernández-Tapias, acabaron siendo presidentas del PP local. ¿Se ve usted siguiendo ese camino?

–Yo creo que tenemos una excelente presidenta, y no es algo que me plantee.

–¿No le gustaría hacerse un hueco a nivel de partido?

–Estoy colaborando mucho con Marta desde hace tiempo, estoy en su equipo. No hay más.

–¿Cree que la confrontación Concello-Xunta le hace daño electoralmente al PP en Vigo?

–Es una confrontación que nos viene dada. No son palabras, son hechos que se pueden demostrar. La Xunta en ningún momento ha paralizado ningún proyecto que tenga que ver con Vigo, todo lo contrario.

“Sentí vértigo cuando me ofrecieron el puesto; Tapias dejó el listón alto”

–Cuando el presidente Rueda le ofreció ser la delegada del gobierno gallego en Vigo, ¿sintió vértigo?

–La verdad es que sí. Es una nueva responsabilidad en mi carrera política y profesional. Mi antecesora ha dejado el listón muy alto, ha trabajado muy duro por Vigo y se ha dejado la piel.

–Rueda decía que representar a la Xunta en Vigo es difícil. ¿Está de acuerdo?

–Llevo trabajando con Marta dos años y medio y hasta ahora no ha sido fácil. Marta ha trabajado por esta ciudad todo lo que ha podido y más.

–Aparte de los proyectos que me comentaba que están parados ahora mismo, ¿hay alguno a mayores que vaya a lanzar en los próximos años en Vigo?

–Tenemos el centro de asociacionismo de la calle Lalín, que ganó el concurso de ideas Alfonso Penela. Es un proyecto importante porque son muchos metros cuadrados dedicados al asociacionismo vigués, que es un movimiento muy fuerte. Está destinado para más de cien entidades, así que va a ser muy potente. También tenemos el centro de salud Olimpia Valencia, que va a empezar de forma inminente. Y estamos con proyectos de reformas de carreteras, como la de Pereiró-Valladares, la Avenida de Galicia...

–¿Hay algún plazo para demoler la antigua estación de autobuses?

–De momento, no.

–¿Y de los futuros usos de estos terrenos se sabe algo?

–Tenemos que esperar a que se nos aclare urbanísticamente la situación en la que quedan. En función de eso se decidirá el uso. En su momento se había planteado hacer un centro intergeneracional. Todo eso tiene que aclararse cuando se sepa cómo queda urbanísticamente la parcela.