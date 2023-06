Ases en notas musicales y académicas

No tenía una rutina establecida. Cada día era diferente, pero no solían terminar antes de las dos o tres de la madrugada. Por la mañana, a clase en Salesianos; por la tarde, al Conservatorio Profesional; luego, a estudiar para sacarse segundo de Bachillerato; a practicar flauta travesera; a entrenar a baloncesto... Y todo con el objetivo de estar entre los mejores. “Soy ambicioso”, admite Daniel Pérez Torres, de 18 años. El esfuerzo ha tenido recompensa: premio extraordinario fin de grado en el conservatorio y una de las notas más altas de la ABAU en Vigo –un 9,84 sobre 10 o un 13,74 sobre 14, con las optativas–.

Diego Rodríguez Vázquez no se acuerda cuándo durmió más de 8 horas.. “No quiero repetir esto, fue demasiado”, confiesa este premio de fin de grado del conservatorio en contrabajo, alumno también de piano y estudiante de Bachillerato en el instituto Coia 4, que obtuvo un 8,3 sobre 10 en la selectividad.

Ellos son dos exitosos ejemplos de chicos que compaginan los estudios musicales con los de Secundaria, exprimiendo el tiempo y, más allá del talento, poniéndole grandes dosis de dedicación y sacrificio. Algo que llevan al extremo en un año tan importante para su futuro como en el que se juegan el acceso a los estudios superiores. Ambos reconocen que, a cambio de triunfar en su pasión, han sacrificado su vida social.

A Daniel la vocación le viene de familia. Su abuela, Josefa Estarque, participó en la fundación del conservatorio vigués y fue su segunda directora. Sus padres son profesores en el Superior y sus tías también tocan. Él no sabe qué será de su futuro –”por donde me lleve la vida”–, pero sí tiene claro que su objetivo es “ser feliz”. De primeras, va a estudiar Matemáticas en Santiago. Lo compaginará con el grado superior de travesera, cogiéndose menos asignaturas.

A Diego también le influyó que su padre es profesor en el conservatorio. Su plan a corto plazo es hacer el grado superior de contrabajo y concluir el profesional de piano. Hizo la parte troncal de la ABAU para dejar las puertas abiertas a cursar Relaciones Internacionales por la UNED. Este año, que ya tuvo claro que su futuro profesional está en la música, ya le dedicó más horas a ensayar. Entre dos o tres al día. “Lo que pudiera”. Pero al Bachillerato más. “Al principio estaba muy motivado, pero luego me di cuenta de que no podía”, señala y entiende que debería tenerse en cuenta que están cursando a la vez otros estudios que necesitan gran dedicación. Y eso que en la rama de Artes le convalida algo. “Si no, no me da la vida”, señala.

Llegó a la ABAU “un poco cansado”. Aunque no sentía la presión de sacar una nota para entrar en una carrera, “tenía nervios”. “Quería hacerlo bien”, justifica. Veía el reloj y no era capaz de interpretar qué hora era, ejemplifica. Daniel “iba por nota” y se divirtió “mucho”. Le gusta retarse a sí mismo. “Lo voy a echar de menos”, dice. “¿No querías acabar?”, le pregunta Diego sorprendido. “Bueno, al final hay desgaste”, concede. Comparándose con los compañeros, ve que tiene más facilidad con los estudios, pero también porque lleva “más años esforzándose más”. “Cuando tienes que trabajar más, aumentas la exigencia”, detalla. Diego coincide: “Acabas teniendo más habilidades”. Ambos agradecen su apoyo a los profesores Iago Lariño, Óscar Rodríguez, Rasa Biveinniene y Susana Pérez.