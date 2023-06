“Cuando algo te abruma hay que ordenarlo flor a flor”

Alabado por la crítica como uno de los mejores discos que se han lanzado en el último mes, Sílvia Pérez Cruz presenta mañana en el Auditorio Mar de Vigo su último trabajo titulado Toda la vida, en un día. La cantautora catalana llega a la ciudad con prácticamente todas las entradas vendidas y promete un concierto que invita a reflexionar sobre las diferentes etapas de la vida y a disfrutar de su voz poética.

–¿Podrán los vigueses recorrer la vida entera en un día?

–Resulta que aquella idea que pensaba que solo me serviría para componer y para crear el disco, realmente en el concierto acaba por transmitir el viaje de una vida entera, tanto por los temas de los que hablamos como por la musicalidad o las luces. El público me cuenta que sí, que es como si vivieran una vida entera.

–Es un trabajo que nace de la soledad, ¿qué instantes lo han inspirado?

–Yo siempre digo que el momento de componer es un momento muy solitario, muy íntimo, y en este disco es muy curioso porque nace de esa soledad, pero acaban participando 90 personas, y me gusta que al final, cuando lo compartes, la belleza se multiplica. En cuanto a inspiración, yo siempre voy componiendo por necesidad, me ayuda a ordenar mis sentimientos, a ordenar los recuerdos, las cosas bellas, las cosas que me dolieron o que no quiero que se repitan, o las que sí quiero que se repitan. En este caso, empecé en el confinamiento y hay muchas canciones que son dedicadas a personas, que son regalos de cumpleaños, que eso es algo que nunca lo había hecho y es como un agradecimiento a cada una de ellas. Y después, cuando me llegó la idea del concepto de la vida entera, me inspiró mucho pensar en cada etapa de la vida y pensar cómo transmitirlo.

–Con respecto a sus anteriores trabajos, ¿cómo ha evolucionado en el nuevo disco?

–En donde he visto que hay una evolución que me llama la atención ha sido escribiendo, porque para mí la escritura no es algo natural. Empiezo a escribir otra vez desde mí misma, pero de una manera mucho más automática. Supongo que al haber cantado más canciones en la vida, me he conectado con distintas estructuras, y la relación con la poesía ha sido muy nueva y mucho más rápida, sorprendentemente rápida para mí.

–Cuenta además con importantes colaboraciones de artistas como Natalia Lafourcade, Liliana Herrero o Salvador Sobral.

–Las colaboraciones son con personas que me inspiran, con las que me he cruzado en la vida y que me han marcado, no solo con su canto o su música, sino con su manera de ser. Esos temas están pensados para que los cante la propia persona, compongo esas canciones pensando en ellas y culminan con la suerte de que las canten. Por otra parte, también quise que hubiera una representación de varias edades, desde niños en el coro hasta personas de 70 años.

–La poesía también está presente, con versiones de los versos de William Carlos Williams, Idea Vilariño o Fernando Pessoa, ¿de qué forma influye en su música?

–Mi amor empezó por la música y, cuando empecé a colaborar con el teatro, empecé a enamorarme de la palabra. Me parece que cuando sumas la música y la poesía, estos dos lenguajes, se da una plenitud total. Aunque el concepto del disco es la vida entera, la primera célula es el poema Aterrados, que define muy bien un momento que estaba viviendo durante la pandemia, en el que me abrumaba el paisaje, y ahí entendí que cuando algo te abruma hay que ordenar flor a flor.

–Será la primera vez que presente su nuevo disco en Galicia, ¿qué le evoca esta tierra?

–Mi familia paterna es gallega y la conexión es muy fuerte, siempre que voy a Galicia me emociona mucho y me afecta positivamente. A veces, me impresiona todo lo que llega a removerme, es casi algo ancestral, como si pudiera conectar con una memoria que no conoces mucho, pero que la sientes. Siempre que visito Galicia me gusta cantar Negra sombra, porque la cantaba mi abuela.