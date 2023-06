Que si en los colegios privado- concertados regalan el aprobado o que inflan las notas a su alumnado. Son dos frases popularmente extendidas pero que chocan con los resultados de las pruebas de ABAU –Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade–, al menos en Vigo. Y es que los CPR Acacias-Montecastelo, Mariano y María Auxiliadora (Salesianos) son los que copan el podio de centros con mayor porcentaje de sobresalientes en relación al número de alumnos presentados, seguidos por el también colegio concertado Compañía de María empatado con el IES Rosais 2, y los públicos IES do Castro y República Oriental de Uruguay (ROU).

Trece sobresalientes

Así, tanto en la cifra bruta de alumnos como a nivel porcentual, los estudiantes del CPR Acacias-Montecastelo son los que sacaron las notas más altas, con un total de 16 sobresalientes en la ABAU de los 52 jóvenes que se presentaron, es decir, superaron una nota de 9 en las diferentes pruebas. “Hemos tenido una muy buena promoción, sí, pero también han sido muy luchadoras, trabajadoras y con un gran espíritu de superación. Además, desde el centro hemos trabajado mucho con ellas, realizando, como todos los años, un cursillo de Selectividad para que vayan muy bien preparados. Nosotros no podemos estar más orgullosos de ellas y ellos y darles la enhorabuena a todos”, reconoce Catalina Núñez, directora de Las Acacias.

Otros privados-concertados

En términos porcentuales, el resto de colegios que ha obtenido calificaciones más altas es el CPR María Auxiliadora, Salesianos, con un total de 13 sobresalientes entre los 67 alumnos que se presentaron a principios de este mes en las pruebas junto al CPR Mariano, con 8 alumnos que superaron el 9 en la ABAU de un total de 45 presentados.

Trabajo y constancia

En cuarta posición se encuentra otro privado-concertado –hay que destacar que el nivel educativo de Bachillerato no cuenta con concierto por parte de la Xunta en los colegios ya que no se trata de una enseñanza obligatoria–, el CPR Compañía de María y el IES Rosais 2, donde el 16,6% de sus alumnos que se presentaron a los exámenes de acceso a la Universidad sacaron más de un 9. “Ha sido un muy buen trabajo de los alumnos pero también del profesorado. Se ha hecho un seguimiento personal a estos chicos, con controles periódicos ofreciéndoles apoyo y ayuda cuando se veían más perdidos. Esto deja constancia de que aquí o en otros colegios privados o concertadas no se regala nada. Las notas se las han ganado a pulso con un trabajo fuerte y profundo de estudio”, señala Elena Reinaldo, jefa de estudios de este colegio ubicado en calle Venezuela.

Institutos públicos

Destacan también los buenos resultados de los IES do Castro e IES ROU, con un 13% y un 10% respectivamente de sobresalientes entre los alumnos que concurrieron a las ABAU. Es más, en términos brutos, los institutos do Castro y Rosais 2 son los que suman mayor número de alumnos con más de un 9 en sus calificaciones: 14 y 12 respectivamente, si bien se presentaron muchos más alumnos que en el resto de colegios. Hay que volver a recordar que en los públicos el Bachillerato es gratuito, no así en los privados-concertados al no tratarse de una etapa educativa obligatoria.

A mayores, hay que señalar, de los 16 institutos públicos de las ciudad, en trece de ellos al menos un alumnos logró el sobresaliente en ABAU, frente a 9 de los 12 privados-concertados. En total fueron 134 los alumnos de Vigo con sobresaliente.

La siguiente ronda de ABAU arranca con la convocatoria de extraordinaria los próximos 11, 12 y 13 de julio.