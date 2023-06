“La privacidad no es un objetivo, es el medio que tenemos para proteger sociedad y democracia”

Experta en seguridad y privacidad digital, Carmela Troncoso, que goza de gran prestigio a nivel internacional por sus contribuciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico, estará presente en los próximos días en las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad, que se celebran en la ciudad de la mano de Gradiant y atlanTTic, de la UVigo.

–¿Cómo puede llevarse del papel a la práctica la privacidad en los sistemas digitales?

–La privacidad es un concepto subjetivo y muy abstracto y durante los últimos años, en mi doctorado, he trabajado mucho en cómo hacemos la traducción de “quiero un sistema privado” a “tengo un sistema que protege esa privacidad”. Al abordar la privacidad, la gente tiende a pensar en un sistema que no emplee datos, pero la cuestión es que la privacidad nunca ha sido el objetivo, es decir, cuando queremos mantener nuestra vida privada no es porque seamos celosos de ella, sino porque queremos evitar intervenciones, manipulaciones o efectos negativos. La privacidad no es un objetivo, es un medio, el medio que tenemos para protegernos y también para proteger la sociedad y democracia. En investigación, la cuestión de la privacidad no solo se centra en que no se puedan ver los datos de las personas, sino que es más importante poner el foco en qué es lo que pueden hacer con esos datos. En el momento en el que construimos un sistema con una sola funcionalidad, en el que el flujo de información tan solo puede emplearse para una cosa, se minimiza la posibilidad de crear daños.

–En la actualidad la inteligencia artificial está en boca de todos; desde su punto de vista, ¿qué riesgos entraña su aplicación?

–Tiene los mismos riesgos mencionados anteriormente. Al final, muchos de los objetivos de la inteligencia artificial son que nos puede servir para ayudarnos a avanzar y a modificar el entorno de una manera automática. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de entender qué significa esto, en el sentido del balance de poder, de dónde y cómo se toman las decisiones. En el momento en el que volcamos parte de nuestras decisiones, individuales o colectivas, en la inteligencia artificial es fundamental que nos planteemos quién está creando esa tecnología, cómo se está desarrollando y cómo se va a comportar. Cuando ponemos la tecnología en el centro de nuestros procesos de decisiones, tenemos que ser conscientes de que eso va a tener una influencia en cómo nuestro entorno va a cambiar. Muchas veces hablamos de los riesgos de la privacidad, pero aunque podamos diseñar una tecnología que no emplee datos, considero que es mucho más importante dar un paso atrás y decidir dónde ponemos la barrera, en qué momento la tecnología o los que la desarrollan son los que crean el poder.

–La pandemia no solo supuso un reto a nivel político y social, sino también para el ámbito tecnológico, en su caso con el desarrollo del protocolo tras las apps de rastreo de contagios COVID. ¿Ese sistema se ha podido aplicar a otros contextos?

–Aquella fue una tecnología con una funcionalidad específica y que, ahora mismo, tan solo podría ser aplicada a un contexto de pandemia. Mucha gente comenta que ya nadie se acuerda de aquellas apps, pero es que ese era el objetivo. Estábamos en un momento de emergencia sanitaria y el hecho de que ese sistema no pueda tener otras funcionalidades es el mejor ejemplo de cómo desplegar tecnología de forma responsable y de cómo no hay que disponer de todos los datos. Es necesario pensar la tecnología desde un punto de vista distinto, de que no se pueda adaptar a todo, porque eso implica que podría usarse para hacer el bien o el mal, y probablemente acabe haciendo el mal.

–¿En qué proyectos está inmersa en la actualidad?

–Recientemente hemos creado un sistema para Cruz Roja. Hasta ahora, para distribuir las ayudas contaban con listas de nombres en papel, es un sistema que funciona, pero algunos se pierden o no pueden comprobar fácilmente si un refugiado ha estado en varios sitios, y les gustaría digitalizarse. Si toda esa información está en una base de datos es mucho más fácil y lo que hemos hecho es crear un sistema que les permite saber qué ayudas han dado y no repetir, para repartir los recursos, evitando que la digitalización se convierta en un proceso que genere riesgos. También trabajamos con Reporteros Sin Fronteras, mostrando cómo pueden sobrevivir los periodistas de investigación en el mundo digital, protegiéndolos al máximo. La primera parte es un proyecto educativo en el que construimos una herramienta para que puedan entender de una forma visual cómo sus comunicaciones dejan trazas y, así, aprender a navegar de forma segura.