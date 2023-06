“Cando deciden outros por nós, deciden contra nós”. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llegó a esta conclusión durante el acto de la Tribuna del Círculo celebrado hoy para defender una mayor presencia gallega en el Congreso de los Diputados y también una mayor proactividade del Gobierno de la Xunta, que “en catorce anos non conseguiu nin unha soa competencia”.

Pérdida de "peso"

Sus palabras versaban a colación de la “pérdida” de peso “demográfico, económico e político” de Galicia y en referencia a los fondos europeos o Next Generation, de los que, afirma, la comunidad “se está quedando fóra” . “Xa o avisamos no seu día: ou se descentralizaba a xestión dos fondos ou as grandes empresas que actúan desde Madrid quedarían con eles”, advirtió Pontón.

Competencias

En todo caso, la portavoz nacionalista no restó responsabilidades a la Xunta de Galicia, “catorce anos cun goberno que non logrou nin unha soa competencia”, recalcó Pontón.Ligado a esto, consideró que las infraestruturas deberían ser competencia autonómica para poder definir un plan integral que incorpore puertos, aeropuertos, carreteras, autovías, autopistas y ferrocarril, “que é o modo de transporte de futuro, tanto para persoas como para mercadorías”.

Sectores estratégicos

En cuantos a los sectores económicos estratégicos, Pontón también hizo referencia a la importancia de la recuperación del rural y de la industria al entender que “un país sen industria é un país sen futuro”. En este sentido, fija como objetivo que “o 25 % do PIB galego en 2030 sexa deste sector”.

Por todo ello, no olvida tampoco los sectores más tradicionales, defendiendo la recuperación del rural, “o 90 % do cal está abandoado”: “Ter capacidade para producir alimentos é estratéxico para o país, como se veu nestes anos”.

Igualmente, Ana Pontón reclamó un pacto por la ciencia y la innovación, para lograr que en la próxima década el peso del I+D sobre el PIB se acerque al 2,5%.