La Porta del Sol de Vigo se volvió ayer el epicentro de la Tierra para hacer girar el mundo a través de la música. La Diputación celebró en este espacio en pleno centro de la ciudad una acción conmemorativa por el Día Europeo de la Música, bajo el lema “¡Música para girar el mundo!”, y que consistió en un concierto capitaneado por Nastasia Zürcher acompañada de la Beauty-Full Band. Al recital se acercaron cientos de vecinas y vecinos, así como la presidenta en funciones del organismo provincial, Carmela Silva, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Nastasia Zürcher y The Beauty-Full Band presentaron en Vigo su tercer álbum de estudio, But Life is Beauty Full, una antología de temas propios de la artista gallego-suiza con ritmos de neo-soul, agro-funk y pop-folk interpretados en cuatro idiomas: gallego, castellano, inglés y francés. La artista se consagró como Artista del Año en los Premios Martín Códax de la Música 2022, donde también consiguió el galardón al mejor proyecto de blues, funk y soul, caracterizado por melodías pegadizas y letras catárticas.

A través de “¡Música para girar el mundo!” la institución provincial propuso un viaje por diferentes estilos y géneros para trasladar al público a otros lugares. La Diputación celebró así una disciplina artística que tiene la capacidad de hacer bailar y cambiar los estados de ánimo de las personas.