Las flores en el cementerio de Teis, con candado

“De mí no se ríen más”. Harta de que le desaparecieran los arreglos que colgaba en los nichos de sus padres, esto fue lo que Marián Ballesteros pensó cuando decidió confeccionar un ramo de “xestas e toxos”, con sus largas espinas, acompañado de una nota que rezaba: “Leva estas se podes”. Comenta que en el cementerio de Teis siempre se han dado “robos” puntuales, pero desde finales del año pasado, a Marián Ballesteros le han llevado desde una pequeña corona navideña, numerosos arreglos florales y hasta una tarrina de cerámica, incidentes que se han producido prácticamente todos los meses y, en alguna ocasión, en tan solo cuestión de horas.

Ante esta situación y con la ayuda de su hermano, esta vecina de Teis ha tenido que recurrir a colocar un candado en la argolla de la que cuelga las flores para evitar nuevos robos: “En lo que va de año me han desaparecido absolutamente todos los meses y ya el colmo fue el Día de la Madre, cuando por la mañana puse un centro y al ir a la tarde para echarle agua ya no estaba. Fue ahí cuando decidí poner los toxos y las xestas, ¡pues hasta eso se llevaron!”, cuenta Marián.

Los robos no solo le están afectando a esta vecina, sino que también hace referencia a que la prima de su madre colocó un centro con 15 rosas y volaron. Asimismo, señala que otros vecinos también han denunciado la desaparición de centros y arreglos florales, por lo que Marián Ballesteros, que ya había interpuesto una queja en la oficina municipal, volvió a reclamar esta misma semana. Según indica, “van a pedir a los enterradores que se paseen más por la zona, para disuadir al que se está llevando las flores, pero lo ideal sería colocar unas cámaras en las puertas de las entradas”.

Esa medida fue, precisamente, la que se vio obligada a adoptar Celeste Montenegro, la florista que tiene su pequeño puesto a la entrada del camposanto, quien también se vio afectada por la oleada de robos. En su caso, cuenta que “a mí me robaban las plantas que colocaba por delante de la floristería, algún cacharrito o bolsas que dejaba. No eran cosas de gran importancia, pero las plantas de la jardinera que tengo delante sí y la única solución fue poner unas cámaras porque, aunque tenía alarma, solo sonaba si se apoyaban en el puesto. Desde que las puse, no me volvieron a llevar nada, pero en el cementerio sí que siguen robando, aunque tengo la sensación de que no son las mismas personas”.

Celeste Montenegro relata que la desaparición de los arreglos también le afecta a ella como vendedora porque, por ejemplo, los clientes han dejado de contratar los centros colgantes. En este sentido, la florista indica que “no es la primera vez que tengo ido con el cliente a colocar un ramo por la mañana y volver por la tarde y que ya no esté. En una ocasión es que buscamos por todo el cementerio por si lo había llevado para otro nicho, pero nada, y por la puerta principal entran las flores, pero no salen. Se las tienen que estar llevando por las laterales”.

Para la florista, lo más grave es que ya no solo se trata de arreglos pequeños, sino que últimamente incluso han desaparecido ramos y coronas de los entierros: “Hace poco puse un ramo grande por la tarde y a la mañana siguiente ya no estaba. Había desaparecido el ramo completo y eso es grande, no lo puedes disimular como si nada”.

Ante esta situación, Marián Ballesteros ya ha puesto varias quejas y dice que “a mí me duele esto, porque mi padre lleva ahí casi 40 años y el cementerio, pongas lo que pongas, es sagrado”.