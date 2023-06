Aplauso sin premio para un abogado vigués que intentó anular una sanción por consumo de drogas

Aunque para un abogado el mejor reconocimiento a su trabajo sea que el juez le dé la razón y dicte sentencia a favor de su defendido, perder un juicio no implica siempre que no haya desplegado una buena estrategia jurídica. Por usar un símil deportivo, se puede caer jugando bien. Eso es lo que le acaba de ocurrir a un abogado vigués que llevó el caso de un conductor sancionado en Nigrán por dar positivo en un test de drogas.

En un gesto infrecuente, la propia jueza, María Teresa Padrón García, plasmó en su fallo el aplauso a Alberto Domínguez Pérez. "De todo lo expuesto se concluye la necesaria desestimación del recurso, pese al meritorio esfuerzo argumental del letrado del demandante", escribió la togada, que está ejerciendo como jueza sustituta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo.

La Policía Local de Nigrán había interceptado al conductor en agosto de 2021, en la rúa Monteferro. Allí se le hizo un test indiciario de drogas que resultó positivo en cannabis (THC), con un valor de 6,2 nanogramos por mililitro sobre un máximo admisible de 2,4 ng/ml. Como es preceptivo en esos casos, se le tomó una segunda muestra para enviar al laboratorio, que es el que tiene que confirmar el positivo. También se le ofreció hacer una prueba de contraste en el acto, algo que rechazó.

El Instituto de Ciencias Forenses 'Luis Concheiro' de Santiago, el centro homologado, confirmó el resultado inicial del 'drogotest' y constató "la presencia de drogas en el organismo del conductor, en una proporción muy elevada". El Concello miñorano, entonces, activó el procedimiento para sancionar al hombre con una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos en el carnet.

Pero el conductor no estaba conforme y recurrió: aseguraba que no había consumido drogas ni se hallaba bajo sus efectos. Además, denunciaba que el Concello de Nigrán había vulnerado a su presunción de inocencia y su derecho a la defensa. El ayuntamiento rechazó el recurso, recordando que la infracción no exige que haya síntomas externos de estar drogado y que basta con que el análisis sea positivo. Fue entonces cuando el asunto se trasladó al terreno judicial.

Batería de argumentos

El abogado Alberto Domínguez, entonces, intentó demostrar que se causó indefensión en su cliente, lo que trató de sustentar en una larga serie de argumentos: no se había garantizado la cadena de custodia de la muestra; no se remitieron los tickets con el resultado de la muestra pese a que los había solicitado; no se acreditó que el agente estuviese formado para la toma de la muestra; tampoco que se hubiese enviado en un tubo precintado al laboratorio; etc.

Sin embargo, la jueza tumba todas esas líneas de denuncia, bien porque prevalece la presunción de veracidad de los agentes, bien porque los análisis presentados cuentan con todas las garantías para probar el positivo. "La administración practicó una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del actor", concluye.

También le recuerda que, en el momento en el que el 'drogotest' da positivo, pudo haber practicado la prueba de análisis en sangre que, "de manera sencilla y rápida, habría despejado todas las dudas". Pero "expresamente renunció a hacerlo y, por tanto, él mismo se ha denegado la prueba esencial".