Hiperxel eleva sus deudas a 13,3 millones: el liquidador alude a un vaciado de la caja

A la histórica cadena viguesa de congelados Hiperxel le bastaron seis meses para enfilar la quiebra. Tiempo de sobra para haber dejado un inmenso reguero de impagos, como certifica la Lista individualizada de acreedores remitida por el administrador concursal –el despacho Lener– al juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra. Un documento de 657 páginas en las que figuran como acreedores la Agencia Tributaria (250.000 euros), entidades financieras (BBVA, Abanca, American Express, Cajamar), administraciones públicas (Concello de Vigo, Diputación de A Coruña), proveedores (Congalsa, Bacalao Outón, Europacífico, Casalnova, Videmar, Copemar, Frigalsa, Globalimar) e infinidad de personas físicas.

Porque el desplome de la compañía, otrora entre las tres cadenas más grandes del país, mandó a la calle a una plantilla de más de 300 personas –la mayoría mujeres– y afectó a 99 propietarios de bajos comerciales de toda la geografía gallega. En suma, el pasivo se encarama por encima de los 13,3 millones de euros, incluidos los de carácter contingente. Muy superior a la masa activa inventariada provisionalmente por los administradores, que rebasa los seis millones de euros, conforme consta en la documentación a la que ha tenido acceso FARO.

En el Proyecto de inventario, también entregado en el juzgado vigués, se hace mención a las causas que han podido provocar un derrumbe tan abrupto, aunque este diagnóstico todavía está pendiente teniendo en cuenta que no se ha cumplido el plazo para remitir el informe final de Lener. “Amparándonos –expone literalmente– en las manifestaciones recogidas en la solicitud de concurso que achacan a ésta la caída generalizada de las ventas y márgenes, la merma de la rentabilidad de la compañía, la falta de liquidez, el deterioro de la tesorería y las dificultades operativas y financieras derivadas del traspaso injustificado de fondos”. Este último escenario es el que advirtieron los fondos que sufragaron la compra de Hiperxel a Iberconsa, Certior Capital y Resilience Partners, y que prestaron nueve millones de euros a Vinova. Esta, Vinova, fue la sociedad que llevó el grupo a un punto de no retorno, hasta su adiós final.

Un vaciado de la caja mediante una práctica denominada como cash pooling, como anticipó este periódico, y que no es irregular per se. Todo lo contrario: se trata de una solución para centralizar en una única cuenta los saldos de varias sociedades que conforman un grupo. El problema es que, en este caso, los fondos que se le retiraron a Hiperxel en favor de Vinova no volvieron a la cadena de congelados. De acuerdo a las primeras estimaciones, este supuesto vaciado superaría los seis millones de euros, aunque otras lo elevan significativamente por encima de ese umbral, hasta superar los ocho millones de euros. Distintas fuentes consultadas apuntan a un procedimiento penal contra los responsables de esta mercantil, Vinova Investments.

Detrás de ella, oficialmente, figura el empresario venezolano Juan José Villamizar. Pero FARO ha demostrado la vinculación con otro, Eusebio Novás Hay, que anteriormente había sido el máximo responsable de Congelados Cíes. Novás remitía facturas por correo como consejero delegado de Vinova y repartía tarjetas de visita con el membrete de “gerente”. Él niega esta relación. Este arousano, de 37 años de edad, acaba de ser condenado a dos años y medio de prisión por sendos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil. El tribunal considera probado que amañó pedidos falsos para recuperar importes de IVA, aun sin figurar formalmente como responsable de la compañía condenada, Ucaglobal.

Todas las neveras y congeladores están sujetos a contratos de arrendamiento

Los activos

Uno de los aspectos que analiza la administración, como parte de la masa activa, es la marca. “Consideramos que podría ser recuperable el buen posicionamiento del que disfrutó la compañía durante los ejercicios 2008 a 2018 y que se refleja en la memoria de la solicitud del concurso al poner de manifiesto que la Sociedad presenta un nivel de ventas que la sitúa en los primeros puestos de España. Es indudable que la marca Hiperxel está profundamente arraigada en la comunidad gallega”, expone el informe. Sería el aliciente principal ante el eventual interés de un comprador por la unidad productiva, toda vez las neveras, congeladores o camiones están sujetos a contratos de leasing. “En el caso de Xeldist Congelados [Hiperxel es su marca comercial] existiría la posibilidad de una única unidad productiva del total del negocio, o de varias unidades productivas que estarían integradas por agrupaciones de tiendas en las que un hipotético ofertante pudiera estar interesado (siendo múltiples las combinaciones posibles)”, prosigue.