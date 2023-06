La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge desde esta mañana y durante los próximos tres días el segundo juicio con jurado popular en lo que va de año. El acusado, Valentín A. B. de 67 años, afronta 30 años de prisión por el crimen de su mujer Soledad Rey en el domicilio que compartían en la parroquia de Mañufe, Gondomar, en diciembre de 2020. La víctima recibió una veintena de puñaladas y cortes por todo el cuerpo.

El sexagenario lleva en prisión provisional desde hace casi tres años por estos hechos. Con gafas de sol y pronunciada barba, Valentín A.B. se presentó ante el tribunal alegando no recordar nada de lo sucedido el día del crimen de su mujer, con la que llevaba casada más de 40 años y tenían dos hijos en común, uno de ellos con una severa discapacidad. "El 2 de diciembre para mí no está, yo no me acuerdo de nada. Llevo dos años y medio en prisión y le doy vueltas… pero cómo es posible ese ensañamiento, ensañamiento de qué. Yo no recuerdo discusión alguna, yo no apuñalé a mi mujer", declaró el acusado a preguntas de la Fiscalía.

Su declaración, único momento en el que el hombre ha decidido hablar desde que sucedieron los hechos, contrasta con la carta que, según obra en autos, le remitió a su hijo pidiéndole perdón por lo sucedido. "Les pido perdón porque si sucedieron esos hechos, yo pido perdón. Sería yo, no sé" amplió Valentín A.B., quién enumeró enésimos episodios de intentos de suicidio previos al asesinato de su mujer.

El crimen ocurrió la tarde del 2 de diciembre de aquel 2020. Fue entre las 15.00 y las 16.00 horas cuando, según relata el fiscal en su escrito, Valentín atacó a su mujer “de forma súbita y violenta” cuando ambos se encontraban en el salón del domicilio familiar. En el brutal ataque usó “una o varias armas cortantes y de hoja alargada”, provocándole heridas inicialmente más superficiales, de carácter intimidatorio y coactivo en numerosas zonas del cuerpo, “con el fin de someter su voluntad y demostrar su dominio” sobre la víctima, asestándole a continuación varias puñaladas dirigidas a zonas vitales como el corazón o el pulmón “hasta conseguir su propósito de acabar con la vida” de la víctima.