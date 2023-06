El comercio local aún se agarra a las rebajas para paliar la caída de ventas

Atrás quedaron los grandes anuncios que informaban de las rebajas de verano o el ahorro de muchos consumidores para hacerse con las prendas a las que había echado el ojo durante meses. La desestacionalización de las rebajas permite que los comercios, especialmente las grandes superficies, dispusieran de los descuentos que considerasen apropiados a lo largo de todo el año.

Sin embargo, el pequeño comercio, el de proximidad, todavía se aferra a los últimos coletazos que probablemente dejen las populares rebajas de verano y empiezan ya a colocar en sus escaparates carteles y grandes porcentajes de descuentos en sus productos. “Nosotros sí las haremos, tenemos negocios locales que ya están ultimando los carteles y los precios para poder deshacerse de todo el stock que le ha quedado de los primeros meses del año e invierno”, explica Natalia Galán, directora y gerente del Centro Comercial Camelias.

“Para el pequeño comercio esta es la única vía par dar salida a productos antiguos” Natalia Galán - Directora del C.C. Camelias

Será a finales de mes o primeros de julio cuando sus escaparates, como el de muchos otros comercios locales, luzcan estas rebajas que permitan además de liquidar prendas ejercer de reclamo para los consumidores, en un año donde las compras, especialmente en el textil, no han sido lo esperado.

“Hay muy poquita venta, y en verano en Vigo mucha menos. Quizás la gente se va más para Baiona, Sanxenxo; todo lo que es costa. Este año las ventas aunque la economía parece que va mejor, a nosotros no nos está afectando para bien. No damos arrancado. Han subido otros productos de primera necesidad y lo que se podrían gastar en ropa lo están destinando a otros bienes”, explica desde la Federación Provincial de Comercio, Enrique Núñez.

“Las contrataciones que se hacían para verano ahora obeceden a las vacaciones de empleados” Enrique Núñez - Federación provincial de comercio

Con esta revolución también se ha perdido la captación de empleo temporal en los meses de verano. “Ahora si una tienda contrata a un empleado para los meses de verano será para cubrir las vacaciones de la profesional titular, no para hacer frente al volumen de ventas por rebajas”, lamenta el gerente de Zona Príncipe.

“Lo que es la campaña de rebajas que conocíamos nosotros está muerta; cuando antes ibas a los grandes almacenes y se hacían colas desde primera hora de la mañana para poder encontrar la ganga. En el momento en que puedes hacer rebajas y descuentos especiales los 365 días al año... ”, sentencia Núñez.

Esta valoración coincide con la de Galán, que aprecia como en grandes o incluso medianos comercios no hay limitación a la hora de ofrecer estos descuentos. “ Las grandes cadenas disfrazan las rebajas con promociones antes de este periodo, pero contra ello no se puede competir. He ido a varias de estas tiendas y lo tienen a lo largo de todo el año, con diferentes campañas camufladas de rebajas”, explica.