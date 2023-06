La colección de muestras de leche materna del Biobanco ya posibilita estudios de microbioma

El Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) ha experimentado en los últimos meses un importante aumento en el número de las colecciones que alberga en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Muestras correspondientes a donantes con enfermedades infecciosas, reumáticas y músculo-esqueléticas, silicosis, ciliopatías, lisosomales y enfermedades inflamatorias intestinales han permitido que el centro de almacenamiento, dirigido en la actualidad por la neurobióloga Susana Teijeira, aumentara sus recursos de investigación hasta las 19 colecciones y superar las 40.000 muestras, sumando además algunos de gran valor, como la de sangre de control, pertenecientes a personas sin patologías que sirven como contraste en los procesos de investigación, o la de leche materna.

Es este último “banco” uno de los que posee gran importancia para los profesionales del centro, puesto que el hecho de disponer de recursos “especiales” que en otros biobancos no están presentes, permite a la plataforma de apoyo a la investigación biomédica situarse a la vanguardia de la innovación. La doctora Susana Teijeira explica que el biobanco situado en el hospital vigués mantiene en la actualidad varias líneas de trabajo de I+D+i enfocadas en tres áreas muy concretas: “Una es la apuesta por incluir tipos de muestra que hasta hace poco no se guardaban en los biobancos, por ejemplo, estamos incluidos en varios proyectos de microbioma, en los que se estudian qué tipos de microbios están en el cuerpo y si tienen influencia en la enfermedad que padece; y otra línea de trabajo es la que se centra en el biobanco de organoide, a través del cual estamos creando cultivos en 3D en colaboración con el grupo de inmunología de la Universidad de Vigo. Ambas resultan fundamentales para que el biobanco no se quede anclado en el tipo de muestras comunes de tejido o sangre”, indica la doctora.

La especialista en Neurobiología hace referencia a que, en el caso de la recién estrenada colección de leche materna, “que se recoge en crudo, hace posible, por ejemplo, estudios de microbioma. Los investigadores empiezan a solicitar otros tipos de muestras y tenemos que dar ese servicio, por eso es importante disponer de muestras especiales, así como la de organoides”.

La colección de COVID es de gran interés para los investigadores, la prueba está en el número de solicitudes

La pandemia supuso un reto para el biobanco y gracias a la financiación de un proyecto que una investigadora puso en marcha, se creó una cohorte muy amplia de COVID, para la que se recogieron muestras de distintos estadios de la infección en más de 600 pacientes, lo que permitió elaborar una base de datos prácticamente única. “Esta colección es de gran interés para los investigadores, lo que se refleja en las solicitudes que estamos registrando. Ahora estamos gestionando una para un investigador catalán”.

Certificado con la ISO 9001, lo que acredita sus estándares de calidad, no es de extrañar que miembros de la comunidad científica a nivel estatal e internacional recurran al biobanco vigués para obtener los recursos necesarios para su investigación. Así, Susana Teijeira destaca que recientemente han enviado muestras a Francia, Estados Unidos o Canadá.

La donación es libre y de carácter altruista, por lo que la responsable del centro apunta que para el equipo es fundamental el consentimiento del paciente y todos y cada uno de ellos deben dar su conformidad para que sean destinadas a la ciencia, mientras que por su parte, los investigadores interesados en solicitarlas deben remitir información sobre sus proyectos para que los comités científico y de ética valoren la cesión del material.