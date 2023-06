Navia quiere conservar su valor

Con apenas 2,45 kilómetros cuadrados, se trata de una de las parroquias con menor extensión del municipio, sin embargo, guarda entre sus límites geográficos algunos de los tesoros más preciados de Vigo, empezando por la joya de la corona: la playa de Samil y su envidiable paseo a lo largo del arenal. Presume de esconder en su territorio parte de un patrimonio etnográfico único en el concello vigués, si bien es necesaria su recuperación, y es que San Paio de Navia cuenta con los restos de un molino de viento de finales del siglo XIX, construido sobre el promontorio de Castro Redondo o Castro do Outeiro, un lugar de gran belleza desde el que se puede contemplar toda la entrada del Lagares en la ría de Vigo y con unas bonitas vistas a Navia y Coruxo bañadas por el curso final del río. A mediados del año 2005, se estrenaron las primeras promociones del denominado Polígono de Actuación Urbanística (PAU) de Navia, lo que provocó que la parroquia experimentara un importante bum demográfico, atrayendo y fijando a una población joven en la zona.

A unos diez minutos de este apartado residencial que transformó parte de la parroquia viguesa, los vecinos “de toda la vida” mantienen sus huertas, se paran por la calle los unos a los otros para saludarse, disfrutan de la sombra de sus árboles en el parque y ponen en valor esa “calidad de vida” tan diferente al territorio sembrado de grandes edificios. Y es precisamente ahí donde se encuentra uno de los principales activos de Navia, la entidad que se ocupa de velar por los intereses de los residentes en la zona, así como de dinamizarla con una importante apuesta por actividades propias que suponen un reclamo para otros vigueses y vigueses, puesto que la Asociación Veciñal Emilio Crespo de Navia lleva al pie del cañón desde el fin de la dictadura franquista, defendiendo lo propio.

Conchi Abreu es en la actualidad la presidenta de la entidad y Susana Fernández la secretaria, dos mujeres que ya en la década de los 80 formaron parte de una asociación que por entonces era muy activa y combativa, reclamando para la parroquia más servicios ante el “estado de abandono” de aquella época. Ambas coinciden en que, desde hace unos años, la sede de la entidad y centro cultural ha dado un cambio importante y no se quitan méritos, ya que han realizado una intensa labor para darle un lavado de cara a las instalaciones, “algo que la gente valora”, indican.

Con más de 400 socios detrás, la Asociación Veciñal Emilio Crespo de Navia oferta desde clases de pilates, hipopresivos, pintura, encaje de bolillos, guitarra, batería, baile gallego, zumba o yoga, hasta talleres de memoria. Además, presumen de ser la única parroquia en contar con una banda de swing y comentan que ya están trabajando para activar la biblioteca y poner en marcha un club de lectura. “Nos gustaría que la gente se implicara un poco más, porque en la coral hace falta un relevo y necesitamos más gente en la directiva, porque los poquitos que somos estamos trabajando mucho para llevar esta asociación arriba. La cuota no solo es para participar en actividades, nosotros actuamos como intermediarios entre los vecinos y el Concello en muchas cuestiones”.

Cuando acometan la segunda fase del PAU, van a tener que remodelar la circulación, porque la parroquia no va a poder absorber todo ese tráfico

En este sentido, tanto Conchi Abreu como Susana Fernández hacen referencia a que, hoy en día, las principales necesidades de la parroquia de San Paio de Navia pasan por una mejora de los distintos servicios, empezando por el transporte. Así, ambas integrantes de la directiva de la entidad señalan que “tenemos un autobús que pasa cada hora y nos lleva por el centro de Vigo y al Meixoeiro, pero por ejemplo quien tiene asignado Povisa ya no tiene forma de llegar. Nos vemos obligados a desplazarnos a Samil o al PAU y la gente mayor que vive en la parte de abajo del núcleo tiene que subir cuestas y no hay buena accesibilidad, supone tener que depender de alguien. Al Cunqueiro si vamos en coche, en unos ocho minutos estamos, pero si tenemos que usar el autobús, tardamos una hora y media. El servicio de Vitrasa no está bien organizado en el extrarradio”.

Indican, asimismo, que es necesaria una mejora en la limpieza y también apuntan a la seguridad vial y ordenación del tráfico. Así, la presidenta y la secretaria de la asociación vecinal comentan que “los técnicos están estudiando la humanización de la Rúa San Paio y para ello hay que hacer aceras, que no tenemos, aunque para ello van a tener que poner el sentido único, porque las calles son estrechas. Por otra parte, cuando acometan la segunda fase del PAU, van a tener que remodelar la circulación, porque la parroquia no va a poder absorber todo ese tráfico”. En relación con el PAU, Conchi y Susana afirman que trajo “sus cosas buenas y malas” y dicen que “una de ellas fue la pérdida de servicios en el núcleo antiguo y que ahora se utiliza como pueblo dormitorio”.

Ambas directivas afirman que el apoyo a los vecinos para efectuar alegaciones al PXOM fue una de sus prioridades recientemente, ya que aseguran que “nos afecta mucho”. A este respecto ponen en valor el trabajo de la administrativa y de socios colaboradores que se implicaron para desarrollarlas: “Tenemos que defender que queremos seguir siendo una parroquia y para Samil proponen una densidad de población más alta; se hizo una reclamación para que no se pierda el valor de los terrenos con las recalificaciones”, concluyen.