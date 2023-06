Galicia se convirtió el pasado mes de mayo en la segunda autonomía con mayor número de vacantes para formar a médicos de familia. Pese a lanzar la mayor oferta de su historia, un total de 207 plazas, el primer proceso ordinario de asignación dejó 39 puestos sin cubrir para acceder a la Formación Sanitaria Especializada organizado por el Ministerio de Sanidad. Días después, se realizó una convocatoria extraordinaria y de las plazas vacantes, tras el nuevo llamamiento, tan solo se lograron ocupar seis. Si bien el área sanitaria de Vigo fue una de las que logró cubrir sobre la bocina todas las plazas MIR de Familia, la savia nueva que llega al sistema público de salud llama la atención sobre esos puestos de formación que quedan desiertos.

Xoel Otero es uno de los profesionales médicos que este año han iniciado su residencia en el área viguesa. Con un buen expediente que le ha permitido escoger la especialidad que quería, este joven vigués se decantó por Medicina Interna, puesto que siempre sintió debilidad por la atención integral al paciente y, sobre todo, en lo vinculado a las patologías infecciosas y autoinmunes. Dice que si no hubiera escogido Medicina Interna se habría arrepentido “sí o sí”, pero su experiencia durante las prácticas también lo encaminó hacia una especialidad hospitalaria, ya que asegura que “he rotado en Primaria y me ha escandalizado. Encontré a profesionales involucrados en su trabajo que tenían que prolongar sus jornadas para poder llegar a todos los pacientes y me llamó la atención comprobar que no solo era cosa de un centro, porque he rotado en Vigo, en O Porriño y también en un centro de salud en Castellón, y vi que hacen falta más medios y profesionales. Medicina de Familia me parece una especialidad muy bonita, porque realmente es el primer contacto de los pacientes con el sistema; cuando pensamos en un médico, a todos se nos viene a la cabeza el de cabecera, y me da mucha rabia que no se les valore como merecen”.

Desde su mirada, el hecho de que en la comunidad gallega quede un importante volumen de vacantes MIR de Familia sin cubrir es una cuestión muy significativa y Xoel Otero considera que “en Galicia sobran muchas plazas porque, viendo esto, nadie las quiere. Tanto desde el punto de vista sanitario como político, tendría que analizarse qué está pasando para que la gente no quiera un puesto en Primaria. Habría que mejorar las condiciones y tomar nuevas medidas”.

Recién incorporado al servicio de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Xoel Otero pone en valor al servicio que se ha encontrado e indica que sus expectativas “son altas”, puesto que destaca que “estoy muy contento con la especialidad, veo un servicio implicado, con profesionales jóvenes, con buenas conexiones con otros hospitales de España y con ganas de crecer; para mí eso ya es muy positivo”.

Pese a que cursó sus estudios universitarios en Castellón, Xoel Otero apostó por continuar su formación profesional en Vigo y su intención es poder ejercer como médico en el área sanitaria en un futuro, si bien reconoce que durante su residencia le gustaría poder aprovechar un par de meses en el Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona. Durante la carrera, la pandemia del COVID afectó a sus estudios y comenta que “frenó nuestras prácticas, porque yo a los tres días de empezar en Neurocirugía me tuve que ir para casa, y creo que esto es algo que vamos a notar ahora, porque no estamos tan rodados como otros profesionales. Al final, si no pones en práctica lo que estudias, te alejas del mundo profesional”, concluye.