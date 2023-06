O soño da escola galega das pombas

Naqueles primeiros anos nos que daba comenzo a súa andaina polo ensino público, aló a principios da década dos 80, houbo unha metáfora coa que se sentiu identificado e, a piques de rematar o curso, confesa que poñerá fin á súa traxectoria como docente e orientador con aquela mesma idea que tanto o marcou nos seus inicios. O mestre e editor vigués Manuel Bragado xubílase este ano e faino “soñando con que pode continuar sendo posible facer unha escola galega das pombas”, pero tamén “satisfeito” por toda a aprendizaxe adquirida polo camiño e por ter intentado que a ensinanza fose a súa actividade principal.

Agora que remata a súa carrerira nos centros educativos, Manuel Bragado bota unha ollada a aquel primeiro colexio público no que tivo a “fortuna” de aterrar. Foi en Budiño e alí unha nena deulle unha das súas primeiras leccións. “Aquela rapaciña tería uns cinco anos e ensinoume algo marabilloso. Nunha das asembleas que faciamos todas as mañás, ela díxome: ‘Sabes, Manolo? No mar tamén pode chover’. E aquela idea do descubrimento -porque a aprendizaxe non é outra cousa que descubrir e construír sobre o que foi descuberto- foi algo que moveu a miña traxectoria como docente e como editor”.

A educación é unha construción permanente do porvir e da esperanza

O mestre vigués, que durante 24 anos estivo á fronte de Edicións Xerais, explica que pasou por tres etapas ben diferenciadas, pero “sempre coa idea de a lectura como unha paixón, unha competencia compartida, actividade que sempre tivo todo o meu interese. Así mesmo, como editor, participei na elaboración de materiais educativos e iso supúxome unha formación importante”.

Os primeiros pasos deunos nunha academia situada en Príncipe e, logo da correspondente oposición, virían oito anos como mestre de Educación Infantil, para posteriormente dedicarse ao mundo editorial, até que finalmente regresou ás aulas. Manuel Brago indica que “o que me levo é especialmente a fortuna dos últimos anos. Logo de deixar a editorial, comecei no Lope de Vega, que foi a única vez que exercín como mestre en Vigo e supuxo para min unha auténtica inmersión na educación actual. E xa despois tiven a fortuna de caer no CEIP de Laredo, en Chapela, e no de Cedeira, que son dous centros nos que o único que atopei foi un agarimo enorme por parte das compañeiras e compañeiros, tamén das familias, ademais do entusiasmo dos pequenos”.

Na súa última etapa dedicada ao ensino, a pandemia do COVID supuxo todo un reto e, neste senso, afirma que “síntome máis que honrado de ter contribuído nuns anos tan duros como os da pandemia, pois foron os anos difíciles do ensino a distancia e, dende o eido da orientación, provocou moitas dificultades no benestar emocional dos rapaces e das rapazas. Para min, todos estes anos, foron unha fortuna e un agasallo que me fixo a vida”.

Síntome máis que honrado de ter contribuído nuns anos tan duros como os da pandemia

Cando tan só quedan un par de días para poñer fin ás clases, Manuel Bragado conta que o seu proxecto principal a partir de agora será o de “compartir as lecturas, que teño moitas pendentes”, ao que engade tamén que “teño un proxecto de escritura que levo moito tempo adiando”. Porén, o mestre e editor vigués destaca que para el o principal nos anos vindeiros será continuar aprendendo e, a este respecto, apunta que “sobre todo o meu obxectivo é vivir e aprender, porque namentres teña esa paixón por coñecer e aprender, non vou renunciar a ela”.

Manuel Bragado conta que ten “a fortuna” de ter en mente varias iniciativas vencelladas á idea de compartir a lectura e a reflexión sobre a lectura, pero volve a insistir en que a súa derradeira lección será continuar coa aprendizaxe, mantendo preto ás súas persoas máis queridas e, por suposto, “mantendo a esperanza polo que nos argarda o porvir; a educación é unha construción permanente do porvir e da esperanza. Non quero abandonar esa actitude de entusiasmo”.