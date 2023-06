IES Politécnico, IES Ricardo Mella, IES de Teis, IES A Guía... En buena parte de los centros de Formación Profesional de Vigo que imparten enseñanzas en régimen de adultos en su modalidad presencial verán truncados algunos de sus ciclos por la imposición de la Xunta de impartirlos a distancia. Los alumnos no tendrán la posibilidad de acudir a clase y recibirán la teoría de la titulación de una forma telemática a través del aula virtual.

Descenso de la calidad

Esta implantación no fue bien recibida estos centros con aprobación y son varios los que han presentado reclamación ante la Consellería por este cambio, advierten, sin previo aviso. “A eliminación da modalidade presencial no réxime modular choca frontalmente coas premisas da Consellería de impulsar a calidade da Formación Profesional. Especialmente nun sector que supón un 8 % do PIB, con actividade crecente, e cunha media de ocupación do alumnado dun 100%. Teñen dereito a unha ensinanza de calidade como é a presencial”, esgrime el departamento de Edificación e obra civil del IES Politécnico de Vigo, cuyos ciclos superiores de Proxectos de edificación y Proxectos de obra civil pasarán a impartirse a distancia para el régimen de adultos.

Atención personalizada

Esta petición se encuadra en un documento que el departamento del instituto vigués ha remitido a la Dirección Xeral de Formación Profesional de Educación donde se “opón” y “rexeita” esta medida. “As clases presenciais permiten unha atención personalizada moi necesaria para as persoas adultas, que en algúns casos fai anos que abandonaron o sistema educativo; fomentan as relacións sociais, a posibilidade de traballar en equipo e simular situacións que se dan nos ámbitos profesionais. A interacción profesorado-alumnado e entre o propio alumnado é saudable e enriquecedora”, argumentan los docentes del centro de Torrecedeira.

Materiales y software

Sus argumentos también se sustentan en la forma de trabajar que requieren estos dos ciclos afectados por la conversión del modelo presencial al telemático. “A maioría das actividades teórico-prácticas dos módulos destes ciclos requiren o manexo de aparellos que só se pode facer de xeito presencial e experimental. Esta especialidade esixe o uso de software de deseño específico que non está ao alcance do alumnado, polo que a asistencia á aula de maneira continuada é a única e a mellor opción para acadar os obxectivos dos currículos. Trátase de formar profesionalmente con medios axeitados e de calidade, obxectivo do ensino público por dereito”, sentencian.

Tutorías insuficientes

Esta justificación también es sostenida por la dirección del IES de Teis, cuyo ciclo medio de la familia de Informática así como otros tres del Ciclo Superior también pasará a ser impartido a distancia. “Tenemos 24 horas para reclamar [por ayer] y es lo que hemos hecho. Hay determinados alumnos que no pueden recibir una formación telemática, por ejemplo los que cuentan con necesidades educativas especiales. Y determinados módulos que requieren de una docencia más práctica que con tutorías presenciales de vez en cuando no es suficiente”, explican desde el instituto de Teis.

"Sorpresivo"

Situación pareja ocurre en el IES A Guía, también afectados por esta conversión. “Hemos reclamado, sí, sobre todo porque no lo contábamos. Para nosotros fue sorpresivo y a muy pocos días de que se abra el plazo de matriculación”, explican. En cuanto al IES Ricardo Mella, esta situación afecta a los ciclos de las familias de Electrónica y Administración y gestión.

Más plazas en el IES Audiovisual

Por la contra, tanto el CIFP de Coia, el CIFP Manuel Antonio y el IES Audiovisual de Vigo –no fue posible contactar con el CIFP Valentín P. Andrade– mantienen la misma oferta presencial en régimen de adultos que el curso pasado. Es más, en el IES Audiovisual amplían las plazas de la oferta modular y estrenan el Ciclo Superior de Animación en 3D así como el Ciclo de Realización a distancia.

Ciclos "máis atractivos"

La Xunta ha justificado esta apuesta por la modalidad a distancia para el régimen de adultos cuyo "obxectivo é facer que as ensinanzas de adultos, que adoitan ter unha matrícula baixa, sexan máis atractivas e que poidan acceder a estas ensinanzas colectivos como traballadores en activo que queiran seguir formándose, persoas que precisan conciliar ou a poboación do rural".