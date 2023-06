El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el portavoz municipal en Vigo, Xabier P. Igrexas, realizaron un balance del trabajo hecho por el frente nacionalista en esta legislatura en defensa de los intereses de la ciudad de Vigo. Destacaron los logros conseguidos como la bonificación de los peajes de la AP-9 para usuarios recurrentes, con especial énfasis en la gratuidad del tramo entre Vigo y Redondela –con telepeaje–, así como las numerosas iniciativas para la reactivación de la actividad industrial en Barreras o Vulcano.

También señalaron las actuaciones pendientes de realizar por parte del Ejecutivo, sobre todo, en materia de infraestructuras, como la salida sur de Vigo, la implantación del servicio de cercanías ferroviarias o el cese de las prácticas de asedio inmobiliario de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la cesión gratuita de inmuebles para integrarlos en el Parque Público de Vivienda.

El portavoz municipal del BNG olívico puso en valor el “magnífico traballo” realizado por Néstor Rego durante la legislatura defendiendo los intereses de la ciudad en el Congreso. “Foi sempre unha voz firme e enérxica en defensa de Vigo”, afirmó antes de apuntar que, “mentres que ás dúas deputadas viguesas do PSOE, Angeles Marra e Olga Alonso, e ao deputado vigués do PP, Diego Gago, non se lles coñeceu ningún traballo ou iniciativa en favor da cidade, o único deputado do BNG foi quen deu traslado no Congreso das principais necesidades de Vigo”.

Iglesias afeó de manera directa la “mansedume servil” del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que “sempre se pregou aos ditados dos seus xefes en Madrid defendendo o indefendíbel”: aludió a la “tomadura do pelo” de la Biblioteca del Estado o la “decisión insultante” de reducir a 30.000 euros la partida para la salida sur.