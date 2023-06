La Fundación María José Jove (FMJJ) otorgó a Estéfana Román Matesanz (Vigo, 2000) la Beca de Formación Artística FMJJ para cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea en la edición 2023-2024. Dotada con 20.000 euros, la entidad quiere contribuir a la formación en el extranjero de artistas nacidos en Galicia o hijos de gallegos. Esta oportunidad es fruto del acuerdo alcanzado entre la fundación y el Art Institute FHNW de Basilea, perteneciente a la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza.

Estéfana Román Matesanz es graduada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, UPV/EHU Leioa y cuenta con un Máster en Pintura por la misma Universidad. Estudió Danza Contemporánea en el Espacio Punto de Fuga de Bilbao. “Su práctica artística gira en torno a la necesidad del hacer manual desde la experimentación y la intuición como forma más directa de tejer un proceso. Su trabajo busca nuevas formas de congeniar, entenderse y verse, a través de las maneras de relacionarse con el material. Para ello, observa gestos que abarcan lo microscópico y lo macroscópico y lo consonante y lo disonante en los diferentes estados de la materia, como pueden ser lo duro o blando, lo caliente o lo frío”, destacan desde la fundación. En anteriores ediciones, recibieron esta beca Adriana Brantuas (Santiago de Compostela, 1991), Noa y Lara Castro (Ferrol, 1998) y Paula Santomé (Nigrán, 1994).

El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes aborda durante dos años un examen en profundidad de la práctica artística de los estudiantes y se presenta en forma de seminarios, simposios y talleres. Es el único operativo en estos momentos en Europa con un currículo especializado en género, naturaleza y justicia social. La Academy of Art and Design FHNW de Basilea persigue educar y capacitar a una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes. Destaca por su comunidad multifacética de aprendizaje, enseñanza e investigación.