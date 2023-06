Como si de su “primera ceremonia formal de graduación” se tratase aún teniendo tras de sí un bagaje de más de 30 años de estudios, profesión e investigación en el campo de la nanotecnología e ingeniería química. El profesor de la Universidad de Michigan Nicholas Alexander Kotov fue nombrado este lunes doctor honoris causa por la Universidad de Vigo apadrinado por el catedrático Luis Liz Marzán, con quien visitó la UVigo por primera vez en 1996, lo que permitió establecer una colaboración entre los laboratorios que ambos dirigen.

Más de 400 artículos publicados en las revistas más prestigiosas, 70.000 menciones, inventor de 40 patentes, fundador de seis empresas relacionadas con la medicina regenerativa o visión artificial, más de medio centenar de premios y galardones por su trabajo... la trayectoria de Nicholas Kotov –Nick, como hacía referencia el catedrático Liz Marzán– lo ha convertido en referente internacional en el campo de las nanoestructuras biomiméticas y sus múltiples aplicaciones a las que hizo referencia en su discurso de ingreso titulado “Tecnologías que ahorran energía y vidas a partir de nanopartículas imperfectas”.

“Es importante destacar que los materiales organizados jerárquicamente a partir de partículas polidispersas imperfectas como las nanoláminas de óxido de gafito, nanoplaquetas de arcilla, nanovarillas de celulosa o nanofibras de aramida muestran propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas y selectivas de iones sin precedentes”, verbalizó.

Proyección

Todo esto hizo posible, señaló Kotov, que estos nanocompuestos derivasen en “tecnologías para economías sostenibles y para la salud de las personas, ejemplificadas en implantes biomédicos , electrónica flexible, membranas productoras de alimentos y baterías de alta capacidad”, puntualizó el químico.

Precisamente todas estas aplicaciones resultantes de sus estudios son las que para Nick Kotov están detrás de este reconocimiento como doctor honoris causa, el 29º de la institución académica viguesa. “Es un gran honor, y significa también que mi trabajo durante los últimos 30 años fue valioso para la gente”, agradeció el profesor ruso.

Valores de la UVigo

El acto estuvo presidido por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y contó con la presencia de decenas de investigadores. En su intervención, además de alabar la figura de Kotov, lo anexionó con los valores que defiende la Universidad. “Kotov é exemplo de esforzo e talento”, una combinación que “precisa a sociedade para progresar”, relató Reigosa, apuntando también cuatro valores que persigue la institución viguesa: “O primeiro ten que ver co agarimo, o máis importante son as personas por iso queremos que os nosos alumnos atopen un sitio onde aprender. O segundo está relacionado co recoñecemento ao talento e o esforzo, o terceiro aspecto ten que ver coa colaboración, como moitos descubrimentos nos laboratorios fan avanzar a sociedade e o cuarto a importancia que teñen os tres campus”, concluía el rector.