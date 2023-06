Los casos de varicela en el área tocan suelo y registran un ligero repunte tras la pandemia

El área sanitaria de Vigo registraba una incidencia de 580 casos de varicela por cada 100.000 habitantes en 2016, el año en el que la Consellería de Sanidade decidió sufragar la vacunación de todos los niños desde los 15 meses. Desde entonces la incidencia se ha desplomado hasta tocar suelo en 2021, coincidiendo con la pandemia de COVID-19. La tasa se redujo hasta 20 veces en un lustro: 29 casos por cien mil habitantes. Con la atenuación de las restricciones, el año pasado se vivió un ligero repunte –34– y la tendencia en lo que va del actual es similar. Ante la aparición de brotes en centros escolares, la Dirección Xeral de Saúde Pública difundió hace un mes un nuevo protocolo de respuesta.

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa –de entre un 80 y un 90% en no vacunados o inmunizados por padecerla–, cuyos síntomas son unas lesiones que aparecen de forma súbita por varias regiones del cuerpo con forma de máculas, pápulas, pústulas... En la mayor parte de los casos es benigna, pero puede causar complicaciones graves en lactantes, embarazadas, inmunodeprimidos o crónicos. Desde 2005, Sanidade vacunaba a los niños de 12 años que no la hubieran pasado. Pero muchos padres decidieron costearla y no esperar a que sus hijos se contagiaran o cumplieran esa edad. La retirada de la inyección de las farmacias entre 2014 y 2016 provocó un gran pico de casos en este último, el mayor de Galicia desde 1997.

El calendario gallego de vacunación infantil pasó a incluir esta inmunización para bebés desde abril de 2016. Con una cobertura de la población diana que rozó el 99% el año pasado –líder en España en la primera de las dos dosis que se ponen–, el número de casos se recortó de forma notable en todos los grupos de edad. Y es que no solo protege a los niños pinchados, sino también al resto porque circula menos el virus.

Antes de la expansión del nuevo coronavirus, la tasa de incidencia en el área viguesa había bajado a 156 casos por cien mil habitantes en 2019. Al año siguiente se quedó en menos de un tercio, con 43 y, en 2021 se registró el dato más bajo de toda la serie histórica con 29.

Saúde Pública explica que la pandemia de COVID-19 “también influyó de alguna manera en la bajada observada”, en el ligero repunte registrado en 2022 y los brotes notificados en centros educativos, debido a “una probable interrupción de la transmisión debida al COVID-19”. Detalla que estos brotes –tres o más casos– podrían estar afectando a menores con pauta completa de vacunación ya que esta tiene una efectividad del 90%”.

El nuevo protocolo que Saúde Pública ha elaborado para estas situaciones incluye las acciones a seguir ante la identificación de un foco. Se consideran “expuestas” las personas que establecen contacto directo de, por lo menos, 15 minutos, que comparten un espacio cerrado o interactúan cara a cara con infectados durante el período de transmisibilidad, que es desde dos días antes de la aparición de las lesiones hasta que estas están en fase costrosa.

Los que estén contagiados no pueden acudir al centro escolar hasta que estén en esta última situación y hayan pasado cinco días desde el inicio de síntomas. Tampoco deberán ir hasta 21 días después de la aparición del último caso los que no estén vacunados ni la hayan pasado y tengan riesgo de padecerla de forma grave, como las embarazadas o inmunodeprimidos. Se establecen también otras medidas de administración de Profilaxis postexposición.

En Vigo más que en Galicia

En el área sanitaria de Vigo la tasa de incidencia de la varicela ha estado tradicionalmente por encima de la gallega. En el último lustro solo ha estado por debajo en 2020 –43 casos por cien mil habitantes frente a 44–. Y no está vinculado a una mayor transmisibilidad por ser la gran área urbana de la comunidad. En lo que va de año está en 17 casos por cien mil tarjetas sanitarias, solo superada por las áreas de Ferrol y Pontevedra, con 19.