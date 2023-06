La cultura urbana vive en Vigo más allá de O Marisquiño. El food court del Centro Comercial Vialia acogió en la tarde de este sábado el evento “Sangue á feira” organizado por Gallos del Norte, el colectivo que impulsa y difunde estas particulares batallas de rimas en Galicia desde hace tres años. Esta competición de free stylers contó con 16 equipos que representaban a las distintas comarcas y ciudades en las que este género ya ha creado escuela: Santiago, Narón, Moaña, A Mariña Lucense o incluso el barrio de Coia –escindido en esta ocasión del equipo vigués– fueron algunos de los lugares que fueron representados por los tríos de gallos.

El evento comenzó a las cuatro y media de la tarde con las actuaciones de O PIRATA y GESTO FEO. Pasadas las cinco arrancaban los “cruces” entre los que incluso se llegaría a producir un derbi entre vigueses y coruñeses con resultado favorable para los locales. El premio para el ganador era de 300 euros.

No es la primera vez que la zona de restauración de Vialia es utilizada como sede de estas batallas. Sin embargo, su auténtico “salto adelante” llegará este agosto con las novedades introducidas por O Marisquiño. Las competiciones se trasladarán de una esquina de As Avenidas a la nueva y peatonal Porta do Sol.