La ciudad registra todos los fines de semana agresiones a personas trans y homosexuales

Los discursos de odio que desde ciertas tribunas públicas y políticas se están vertiendo en los últimos meses contra la ley trans están derivando en un considerable aumento de la violencia contra el conjunto del colectivo LGTBI. En Vigo hace ya tiempo que saltaron las alarmas y las agresiones físicas y verbales se están sucediendo hasta el punto de que todos los fines de semana alguna persona homosexual o trans recibe algún ataque.

Según apuntan diferentes activistas de la ciudad que luchan por los derechos del colectivo, muchos de estos episodios se producen durante la noche, cuando el alcohol empieza a hacer efecto y los intolerantes se desinhiben todavía más. “Hay casos en los que grupos enteros de amigos se mofan en público, por la calle o en algún local, de un gay o de un transexual. Esto es algo gravísimo y que provoca consecuencias psicológicas devastadoras”, explica uno de esos activistas, que prefiere mantenerse el anonimato por la actual situación de inseguridad contra el colectivo que se está viviendo.

Hay que recordar que Vigo cuenta con un observatorio contra la LGTBIfobia que funciona como complemento a la denuncia policial y en el que se ofrece asesoría gratuita jurídica y sobre todo psicológica a las víctimas de cualquier agresión. Y desde el observatorio vienen alertando hace tiempo que la situación es preocupante. Allí se acercan constantemente personas a pedir ayuda tras haber recibido insultos, golpes e incluso palizas únicamente por su condición sexual.

Uno de los problemas, y por el que los culpables finalmente no pagan por lo que han hecho, es que muchas de las víctimas no quieren denunciar por “miedo” a posibles represalias o porque no quiere que su entorno sepa lo que ha sucedido. Por eso muchas de las agresiones no trascienden, porque las víctimas prefieren no acudir a la Policía o ni siquiera contárselo a sus personas más cercanas.

En breves se cumplirá precisamente un año de una de las agresiones más salvajes de los últimos años a una persona homosexual en Vigo. Sucedió concretamente en Cabo Estai. J.G.S. estaba tranquilamente tomando el sol en la zona y justo al lado se colocó un hombre acompañado de dos mujeres. Con educación, J.G.S. le pidió si podía mantener un poco la distancia, porque la playa estaba vacía y no era necesario que se colocaran pegados a él. “Cállate maricón”, le espetó el hombre. Un insulto que repitió en varias ocasiones, que junto con las dos mujeres empezaron a burlarse del joven homosexual.

“Estaba desnudo y una de las acompañantes del hombre sacó el móvil y se puso a grabarme, me enfocó el rostro y entonces decidí quitarle el teléfono. Ahí él ya me dio inmediatamente dos puñetazos en la cara y yo le aparté y nos caímos al suelo los dos. Posteriormente él cogió una nevera de las que se suelen llevar a la playa y me la tiró a la cabeza y me abrió una brecha encima de la ceja izquierda. No solo eso, sino que después me tiró todo lo que había dentro de la nevera. Pasé mucho miedo en ese momento”, relataba J.G.S. En Churruca, recientemente, una pareja de lesbianas recibió constantes insultos por parte de un grupo de hombres y hay personas homosexuales y trans a las que incluso persiguen hasta sus propios domicilios. Son solo unos ejemplos de lo que están pasando en los últimos tiempos los transexuales, gays y lesbianas de la ciudad olívica.

El colectivo LGTBI de Vigo considera que la intolerancia está al alza, pero no por ello va a dejar de realizar todas las actividades que hace y, mucho menos, suspender el Orgullo. Es más, este año, Pvlse, uno de los colectivos de la ciudad, plantea realizar actos en los diferentes barrios de Vigo, y de momento ya tiene prácticamente cerradas diferentes actividades relacionadas con el día del Orgullo en el Casco Vello Alto y en Bouzas. En las próximas semanas se irán concretando más propuestas, tanto por parte de Pvlse como de Nós Mesmas, la otra asociación LGTBI de Vigo.

Profesores y alumnos se forman contra la LGTBIfobia

La asociación LGTBI Nós Mesmas forma al profesorado de los centros educativos del área de Vigo para la prevención de la discriminación por homofobia o transfobia. La formación a los docentes la imparten especialistas en diversidad afectivo-sexual de la propia asociación Nós Mesmas, y también psicólogos u otro tipo de profesionales. Una de las propuestas es transversalizar los contenidos que se imparten en las aulas, por ejemplo, transmitiendo la asignatura de matemáticas con perspectiva LGTBI. Lo importante es educar desde edades tempranas en diversidad de género y afectivo-sexual, para evitar precisamente la homofobia o la transfobia.

“Estamos a la cabeza en derechos LGTBI, no nos podemos permitir pasos atrás” Manel Fernández -Vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI

El vicepresidente de la Federación Estatal LGBTI (FELGTBI), Mané Fernández, visitó esta semana A Coruña invitado por la asociación Alas para repasar su experiencia como partícipe en la puesta en marcha de las leyes del colectivo en España: del cambio en el Código Civil que permitió el matrimonio igualitario (2005), la Ley Trans del 2007 a la Ley LGTBI+, de reciente aprobación.

–¿Cómo ha ido ganando el colectivo LGTBI en derechos?

–Ahora estamos a la cabeza a nivel internacional. Somos el cuarto país a nivel de derechos reconocidos para el colectivo LGBTI.

–El colectivo trans, hasta esta ley, conocida popularmente como ley trans, fue la gran olvidada.

–Ha sido la gran olvidada y la que más años ha tardado en tener derechos reconocidos. Se ha puesto en primera orden de debate la realidad de las personas trans, cuando realmente se está hablando de una ley LGBTI, y de ahí es de donde tenemos que partir. No nos podemos olvidar que esta ley cubre de derechos a todo el colectivo, no solo a las personas trans. Se ha tratado desde una parte d la sociedad de separar a la T de las demás siglas. Los derechos no son solo para las personas trans, hay más de 60 artículos donde la LGB del colectivo está presente..

–El Ministerio de Igualdad ha entrado en el debate preelectoral, con el anuncio, por parte del PP, de que prescindirá de esta cartera en un posible gobierno. También anticipó que derogará la ley LGBT. ¿Qué lectura a futuro hacen?

–La lectura es que nos cambia el futuro al que podíamos pensar que nos iba a llevar esta ley, por el adelanto de las elecciones. Las declaraciones del señor Feijóo sobre la ley LGBTI hacen parecer que le quitaría solo derechos a las personas trans, y no, se los quitaría a todo el colectivo. Las terapias de conversión se podrán volver a hacer, las madres lesbianas van a tener que casarse para tener la filiación conjunta, que las mujeres bisexuales y lesbianas no van a tener derecho a la reproducción asistida. Todo eso se va a derogar. Nuestra estrategia como Federación cambiará: nos seguiremos uniendo como colectivo para, si llega a gobernar Feijoo, esa derogación no se de. No nos podemos permitir pasos atrás