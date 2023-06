El vicepresidente de la Federación Estatal LGBTI (FELGTBI), Mané Fernández, visitó esta semana A Coruña invitado por la asociación Alas para repasar su experiencia como partícipe en la puesta en marcha de las leyes del colectivo en España: del cambio en el Código Civil que permitió el matrimonio igualitario (2005), la Ley Trans del 2007 a la Ley LGTBI+, de reciente aprobación.

–¿Cómo ha ido ganando el colectivo LGTBI en derechos?

–Ahora estamos a la cabeza a nivel internacional. Somos el cuarto país a nivel de derechos reconocidos para el colectivo LGBTI.

–El colectivo trans, hasta esta ley, conocida popularmente como ley trans, fue la gran olvidada.

–Ha sido la gran olvidada y la que más años ha tardado en tener derechos reconocidos. Se ha puesto en primera orden de debate la realidad de las personas trans, cuando realmente se está hablando de una ley LGBTI, y de ahí es de donde tenemos que partir. No nos podemos olvidar que esta ley cubre de derechos a todo el colectivo, no solo a las personas trans. Se ha tratado desde una parte d la sociedad de separar a la T de las demás siglas. Los derechos no son solo para las personas trans, hay más de 60 artículos donde la LGB del colectivo está presente..

–El Ministerio de Igualdad ha entrado en el debate preelectoral, con el anuncio, por parte del PP, de que prescindirá de esta cartera en un posible gobierno. También anticipó que derogará la ley LGBT. ¿Qué lectura a futuro hacen?

–La lectura es que nos cambia el futuro al que podíamos pensar que nos iba a llevar esta ley, por el adelanto de las elecciones. Las declaraciones del señor Feijóo sobre la ley LGBTI hacen parecer que le quitaría solo derechos a las personas trans, y no, se los quitaría a todo el colectivo. Las terapias de conversión se podrán volver a hacer, las madres lesbianas van a tener que casarse para tener la filiación conjunta, que las mujeres bisexuales y lesbianas no van a tener derecho a la reproducción asistida. Todo eso se va a derogar. Nuestra estrategia como Federación cambiará: nos seguiremos uniendo como colectivo para, si llega a gobernar Feijoo, esa derogación no se de. No nos podemos permitir pasos atrás