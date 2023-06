Treinta años de tecnología con conciencia

Treinta años tendiendo puentes con otras culturas y realidades, intentado mejorar la calidad de vida y el respeto medioambiental en países de Latinoamérica y África a través de la tecnología y concienciando a a sociedad gallega de que vivimos en un mundo global. La ONG Enxeñería Sen Fronteiras nació en 1993 en la Escuela de Telecomunicaciones, impulsada por alumnos del campus vigués y, desde entonces, más de 450 personas han sostenido su actividad.

“A xente hoxe está máis concienciada e a importancia de coidar o entorno está moi presente, pero segue faltando xente que dé o paso adiante dende a conciencia e a protesta para cambiar as cousas, que realmente é o máis complicado”, reflexiona Pepe Vara, uno de los estudiantes de Teleco que fundaron la asociación y su primer presidente.

A pesar de las dificultades, han logrado mantener la financiación que reciben de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Xunta y otras instituciones públicas como concellos y diputaciones. Y pueden presumir de contar con una “base social estable”.

“No día a día contamos con 25 voluntarios, pero sumamos ao redor de 250 socios. E hai máis dun centenar de persoas coas que podemos contar puntualmente para dar charlas, asesoramento ou formación”, comenta Vara.

La asociación se ha expandido desde aquel primer local en Teleco a las ciudades de Santiago y A Coruña, además de contar con miembros en Lugo y Ourense. Y el perfil de sus socios ha evolucionado: “Agora a maioría da xente xa está traballando, pero a universidade sempre foi e segue sendo a nosa canteira. É a nosa mellor porta de entrada”.

La ONG trabaja en Honduras desde 2008 y allí desarrolla proyectos relacionados con la gestión del agua y el saneamiento, así como con la soberanía alimentaria, en colaboración con ayuntamientos, mancomunidades y organizaciones locales de defensa del territorio y del medio ambiente. Más reciente es su presencia en Mozambique donde, sobre todo, prestan apoyo a las instituciones públicas en la gestión del agua.

La colaboración con las entidades del país siempre ha formado parte de su ADN: “Elas son as que están no día a día e con elas definimos os proxectos e traballamos na súa execución. En Honduras temos ademais dúas persoas expatriadas e unha persoa dalí contratada. E o responsable dos proxectos en Mozambique desplázase con certa frecuencia”.

También invitan con frecuencia a gente de otros países a visitar Galicia para poner en contacto las diferentes realidades. “Queremos que coñezan como se desenvolven aquí certas actividades. Por exemplo, levamos ás cofradías a xente que se adica ao marisqueo e combaten as macroexplotacións. Os problemas son similares noutros países, pero as consecuencias son máis graves porque o punto de partida en dereitos e lexislación non é mesmo. E moitos deles poñen en perigo a súa vida”, subraya Vara.

La intensa actividad que la ONG desarrolla en Galicai incluye actividades de concienciación en institutos de Secundaria, un programa de mujeres tecnólogas para reducir la brecha de género en estas carreras o el reciclaje de equipos informáticos, una ámbito en el que son muy activos los socios vigueses.

La asociación aprovechó su tradicional encuentro anual de primavera, celebrado en mayo a las puertas de las Fragas do Eume, para celebrar el 30º aniversario y reflexionar sobre cómo ha evolucionado la sociedad: “Avanzamos en certas cousas, pero polo camiño creamos outros problemas. Mellorou a xestión da agua, pero a poboación crece poñendo o planeta ao seu límite”.

Motivos de sobra para que ESF siga siendo imprescindible”. “Todas as organizacións sociais van ser sempre necesarias, con diferentes puntos de vista e integradas por xente que reflexiona e quere mellorar de xeito constructivo. O mundo é global, non acaba aquí”, reivindica Pepe Vara.