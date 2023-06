El escenario sobre el que actuarán los Guns N'Roses en Balaídos este lunes 12 de junio continúa cobrando forma. Hasta 14 camiones desembarcaron en el estadio municipal el material técnico necesario para montar la gran estructura, en la que se incluyen tres grandes pantallas, dos de 10x15 metros cuadrados y otra de 25x12.

La llegada de Axl Rose, Slash y compañía ha agitado la actividad en los alojamientos de la ciudad: algunos cuelgan ya el cartel de completo y otros están a punto de hacerlo, especialmente para la noche anterior y la del propio día del espectáculo, que se espera histórico tras el éxito de las actuaciones de la banda en Abu Dabi e Israel, donde maravilló sus seguidores.

Las promotoras del evento, Live Nation y Sweet Nocturna, han publicado los detalles operativos cómo se desarrollará la esperada jornada: los accesos y los horarios de apertura de taquillas y puertas.

Venta en taquilla

Aunque se han vendido más de 22.000 entradas, todavía quedan tickets disponibles que se podrán adquirir en las taquillas - situadas al lado de la puerta 24- a partir de las 16 horas.

Apertura de puertas

Se podrá acceder al recinto a partir de las 18 horas. La primera media hora está reservada para los espectadores de acceso preferente. Tras ellos, se permitirá la entrada al estadio del público en general.

Accesos

Se habilitarán hasta 13 puertas para la entrada del público en el recinto. Así, a la pista A "Ticketmaster" se accederá por la puerta 17; por la siguiente, la 18, se canalizará la entrada de las personas de movilidad reducida y de los espectadores de Río Bajo; mientras que a Río Alto se accederá por la 19.

La grada de Gol cuenta contará con tres puertas, las 21, 24 y 25.

De lado de la Avenida do Fragoso se habilitan hasta 7 entradas: para Tribuna Baja por las 3 y 4; para Tribuna Alta por las 7 y 10; por la puerta 9 se accederá a la Pista A "El Corte Inglés"; y a través el túnel de acceso entre las puertas 0 y 3 se llegará a la Pista B.

Programa

Los teloneros serán The Pretenders, que darán comienzo a su actuación a las 20h. Tras un show de hora y media saltarán al escenario Axl Rose, Slash y compañía.

Cabe esperar que la banda siga el mismo esquema que aplicó en su concierto de Tel Aviv, donde saltó al escenario con ‘It’s So Easy’ –uno de sus primeros éxitos– para continuar con Bad Obsession y Chinese Democracy.

Después de alternar versiones de otros grupos como Live and Let Dive con himnos personales como Welcome to the Jungle llegó uno de los momentos más emotivos de la velada. La banda estadounidense dedicó su Civil War a Ucrania como signo de apoyo ante la invasión rusa.

Ya en la recta final del concierto llegó un espectacular solo de guitarra de Slash, Sweet Child o’ Mine –en medio de un mar de linternas–, November Rain y Knockin’ on Heaven’s Door antes de poner el broche con Paradise City en Tierra Santa.