El ferrocarril a la Plisan, al límite: el Puerto prevé adjudicar la obra el último día posible

Al límite de los plazos legales tras un mes y medio de silencio. La Autoridad Portuaria de Vigo aprobará la adjudicación de la terminal ferroviaria de la Plisan en su Consejo de Administración del próximo 30 de junio, fecha en la que el Ministerio de Transportes marcaba como límite el inicio de actividades para poder financiar parte de los 36,18 millones que costará esta infraestructura clave para la economía gallega.

Después de que FARO avanzara este martes el riesgo de quedarse sin 8,15 millones de euros de fondos europeos por no iniciar las obras antes de julio, el Puerto ha respondido que este proyecto “sigue en marcha” a pesar de no haber incorporado documentos ni responder a las solicitudes de información desde principios de mayo.

“Tras la adjudicación de la obra arrancarán los trabajos de construcción de este apartadero ferroviario” señala la entidad en el mismo comunicado. Desde Praza da Estrela se defienden alegando que “los hitos temporales exigidos por la Unión Europea se han cumplido con los trámites previos a su adjudicación”, siendo esto un “aspecto que está comprobado y confirmado” ya que “no es necesario iniciar la obra ni adjudicarla antes de una fecha determinada.”

No obstante, los pliegos de los Next Generation publicados hace ahora un año por el Gobierno no dejan tan claro que esto sea así. Según se recoge el Anexo II, “sólo es obligatorio que el proyecto se inicie antes del 30 de junio de 2023, entendiendo como inicio la firma de un contrato que haga irreversible la inversión.” De esta manera, el plazo legal desde que el Consejo de Administración de su visto bueno hasta la firma del contrato y el inicio de las obras podría incurrir en un incumplimiento.

En el otro horizonte temporal de Europa los plazos se mantienen. Los trabajos estarán concluidos a finales de 2025, tras un plazo de ejecución aproximado de 22 meses, y llegarían a tiempo a la fecha límite del 31 de diciembre. La construcción del apartadero con conexión directa al Corredor Atlántico de mercancías abarca una parcela de 316.218 metros cuadrados en la zona sur de la Plataforma Logística de As Neves y Salvaterra do Miño.

En ella se levantará el Centro Intermodal que, además de siete vías de hasta 815 metros de longitud útil para mercancías, contará con una zona de casi 64.000 metros cuadrados para acopio de contenedores, vehículos, graneles y otros bienes generales.

La conexión del Puerto seco al ferrocarril está llamada a ser la próxima gran obra pública de la provincia y por ello había ido superando hitos en el último año, aunque este proceso se detuvo a comienzos de mayo tras la dimisión de Jesús Vázquez Almuiña de la presidencia del Puerto, que a día de hoy sigue vacante. En agosto recibió el visto bueno del Adif para la conexión a la línea del Miño que une Ourense y Vigo.

En octubre, el Ministerio de Transportes los incluía entre las 98 propuestas admitidas del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital. En marzo recibió el informe de impacto ambiental favorable de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta y en marzo sometía a información pública el proyecto para su licitación.

Desde entonces, afirman fuentes portuarias, “la tramitación administrativa ha seguido su curso”. Una vez que anunciaron el 24 de marzo las diez Uniones Temporales de Empresas (UTEs) interesadas en el contrato –entre las que figuran las grandes constructoras a nivel mundial– la Mesa de Contratación no ha publicado nuevas informaciones sobre el mismo.

Sin embargo aseguran que “las ofertas técnicas de la obra ya están valoradas y, en los próximos días, se abrirán las ofertas económicas”, algo previsto para comienzos de mayo. Estos plazos coincidían con la hipótesis de Almuiña de que su sucesor sería nombrado antes de las elecciones en las que se alzó con la mayoría absoluta en Baiona. En una entrevista a FARO, el presidente Rueda aseguró el domingo que éste se conocerá “en fechas muy próximas” .

Avanza el tramo final del carril-bici de Beiramar

Esta reactivación burocrática del Puerto de Vigo dejó este miércoles otro nuevo hito en otra de las principales obras que tiene en marcha: la senda ciclopeatonal que recorra todo el litoral marítimo de la ciudad. El Portal de Contratación ha publicado esta semana las actas de apertura de las ofertas técnicas y económicas presentadas para la “Mejora de la movilidad y humanización del Vial de Beiramar en la zona de los astilleros”.

Este proyecto cuenta con un presupuesto base de 3,55 millones de euros y permitiría prolongar el paseo ya existente alrededor de la terminal de Bouzas o ante el Auditorio Mar de Vigo y O Berbés.

Lo sorprendente es que ambos documentos son de reuniones del lunes 24 y el martes 25 de abril. Desde entonces, la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria no había vuelto a publicar nuevos documentos en varios proyectos, coincidiendo con el periodo de interinidad en su presidencia.

Sin embargo, este órgano está formado por funcionarios que siguen en sus puestos: la jefa de División de Secretaría General, el Jefe de Área de Planificación e Infraestructuras, el Jefe del Departamento Económico-Financiero y el Secretario General y Asesor Jurídico.

Para la realización de los trabajos –cuyo plazo de ejecución es de 15 meses– se presentaron nueve ofertas, siendo la de Civis Global la mejor posicionada para llevarse el contrato. Además de ofrecer el presupuesto más bajo (3.082.901,05 euros) fue la mejor valorada por los técnicos, con 77,63 puntos sobre 100. El plazo de garantía además sería de siete años y permitiría actualizar la cartografía portuaria en la zona.