El Puerto perderá 8 millones si no inicia la terminal ferroviaria de la Plisan en 24 días

El calendario corre en contra de la mayor obra pública de la provincia. La terminal ferroviaria de la Plisan deberá iniciarse en 24 días o no podrá financiarse con 8.148.882 euros de fondos europeos que le adjudicó el Ministerio de Transportes en otoño para “impulsar la descarbonización y digitalización del transporte de mercancías”.

Y es que a día de hoy, y tras un mes y medio de silencio, el Puerto de Vigo todavía no ha adjudicado el contrato de 36,18 millones para dotar de un apartadero intermodal a la Plataforma Logística de As Neves y Salvaterra do Miño.

Las condiciones impuestas por Europa para esta línea de financiación que costeará cerca del 25% del importe total es clara: debe acreditarse el inicio de las actividades antes del 30 de junio de 2023 y la finalización de la ejecución material antes del 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria no ha vuelto a pronunciarse sobre esta licitación desde el 24 de abril, fecha en la que se dieron a conocer las diez Uniones Temporales de Empresas (UTE) interesadas en un contrato que debía resolverse antes de que finalizara mayo.

Entre las mismas figuran seis de las primeras cien empresas del sector en el mundo por ingresos. Se trata de Acciona (de la mano de Prace), Ferrovial (con Orega y Xestión ambiental de contratas), FCC (junto a Convensa y Covsa), Sacyr (con la gallega Extraco) o San José (que concurre con la sevillana Azvi, que levantó la primera línea del AVE). También está presente Vías y Construcciones, perteneciente al grupo ACS de Florentino Pérez.

Desde la publicación del proyecto en el Portal de Contratación el pasado 8 de marzo –y cuyos detalles adelantó FARO– las solicitudes de información sobre el mismo superaron con creces las expectativas de la entidad de Praza da Estrela. Sin embargo, desde hace más de un mes que no han vuelto a dar información al respecto. El jueves 28 de abril estaba prevista la apertura de las ofertas económicas pero el propio Puerto informaba una semana después que todavía no se había realizado al estar pendiente de la valoración técnica.

Este silencio y parálisis coincide con el periodo en el que la Autoridad Portuaria ha dejado vacante su presidencia tras la dimisión de Jesús Vázquez Almuiña. Aunque el futuro alcalde de Baiona aseguró que su relevo podría producirse antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, la Xunta no ha movido ficha. En una entrevista a FARO, el presidente Alfonso Rueda aseguró el pasado domingo que se conocerá “en fechas muy próximas” ya que tiene “dos o tres nombres” con un perfil de gestión para el cargo.

Obra clave para el futuro

Este apartadero ferroviario capaz de acoger trenes de hasta 750 metros de longitud en el corazón de la plataforma logística de As Neves y Salvaterra do Miño tendrá al tráfico de contenedores como principal beneficiario al reservar cinco vías y 23.339 metros cuadrados pasa su acopio junto a las mismas.

El desarrollo del “Centro Intermodal” abarca un ámbito de más de 360.000 metros cuadrados en dos fases, centrándose la primera en los accesos básicos a la terminal y la renovación de los sistemas de señalización hacia las primeras vías.

El pasado año el Puerto logró aumentar un 6% este tráfico a pesar de los evidentes síntomas de “estrés” en su logística. Con longitudes útiles entre los 550 y los 813 metros –siendo cuatro de ellas de más de 700 metros– se pretende mejorar las exiguas 18.277 toneladas en tren descargadas en el Puerto en 2022 lo que supone una cuota del 0,38% frente a la supremacía del transporte por carretera.