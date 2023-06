La Fiscalía pide volver a archivar el crimen del garaje de Rosalía de Castro de 2004

Junto al de la joven Déborah, un crimen que permanece sin resolver en Vigo y que se reabrió judicialmente es el de Manuel Salgado, el exempleado de banca de 56 años asesinado de un disparo en la cabeza en un garaje de la céntrica calle Rosalía de Castro el 2 de abril de 2004. El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo decidió en noviembre de 2021 dar otra oportunidad a esta causa, ordenando una nueva investigación de la Policía Nacional y tomando declaración a testigos que apuntaron en la misma dirección que hace 19 años, al círculo más próximo de la víctima, pero sin aportar nuevas pruebas.

El caso afronta ahora un momento crucial. La acusación particular que representa a la hermana y a los sobrinos del fallecido han pedido al juzgado que cite a declarar en calidad de investigados a la exmujer de la víctima, así como al hijo y a la hija –la exesposa ya había sido imputada en 2004 junto a su entonces pareja, pero la causa se archivó provisionalmente en 2006 porque pese a las “sospechas” y “posibles móviles” existentes no había pruebas contra ellos–. Sin embargo, hace solo unos días la Fiscalía ha solicitado que no se vuelva a prorrogar la instrucción judicial –la anterior ampliación vence ahora– y que se sobresea el procedimiento al estimar que, como hace años, no hay datos objetivos más allá de sospechas. Los abogados defensores de la exmujer de Salgado y de su antiguo compañero sentimental también han interesado el archivo.

La decisión está ahora en manos del juez. Tiene dos opciones: o prorrogar seis meses más la causa acordando todas o algunas de las diligencias pedidas por la acusación particular –que además de la declaración de investigados solicitó la comparecencia de un nuevo testigo, el careo entre dos de lo que ya testificaron y más diligencias de ADN– o archivarla provisionalmente de nuevo si considera que, tras las pesquisas realizadas en el último año y medio, no hay pruebas que permitan avanzar o dirigir la imputación contra alguien.

Una de las principales hipótesis que planeó y sigue planeando sobre el crimen a bocajarro de Manuel Salgado es que fue un asesinato por encargo cometido por un sicario. La víctima temía por su vida y poco antes de su violenta muerte llegó a confesar a sus amigos que se sentía amenazado: “Mi vida tiene fecha de caducidad, como un yogur”. Sus temores eran ciertos.