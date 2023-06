En el Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD) I de Vigo, por las tardes de los fines de semana y los festivos, solo hay una enfermera para dar la medicación y atender las urgencias de los 160 residentes de las plantas tercera y cuarta. Una situación que se repite también cuando la Administración no es capaz de cubrir unas vacaciones, una baja laboral o un permiso familiar. En total, el colectivo de Trabajadores Sociosanitarios de la Xunta de Galicia en Vigo calcula que pasa hasta 240 tardes al año. Dos tercios del total.

Estos trabajadores se manifestaron este miércoles ante la Delegación de la Xunta en Vigo con el objetivo de "concienciar de la situación de precariedad" en el que aseguran que se encuentran. Sostienen que los centros públicos sociosanitarios "necesitan aumentar de forma urgente los ratios de personal sanitario" y señalan al caso del CRAPD I de Vigo como "especialmente sangrante. Explican que, mientras lo normal es que haya una o dos enfermeras por cada 80 o 100 pacientes, en el complejo vigués baja hasta uno para 160 en las plantas tercera y cuarta. Explican que, antes, eran las reservadas para personas con menor grado de dependencia. Sin embargo, con el envejecimiento de la población, esa realidad ha cambiado y, en su mayoría, sí son mayores dependientes.

El personal de Enfermería es el encargado de administrar la medicación y atender las urgencias —caídas, atragantamientos, agudización de patologías crónicas...) . Está apoyado por Técnicas de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) —dos por cada 40 plazas, con refuerzo por las mañanas—, que se encargan del aseo, la comida y la movilización, entre otras cuestiones. "No damos abasto", reprochan enfermeras. Cuentan que ya ha sucedido "en muchas ocasiones" que tienen que priorizar la atención por la coincidencia de más de una urgencia. Acusan a los gestores de "desidia y dejadez" para solicitar más recursos humanos ante la Dirección Xeral de Función Pública de la Consellería de Facenda, de la que dependen estos trabajadores. "Ninguno hace hincapié del riesgo que corren usuarios y profesionales", reprochan.

Desde la Consellería de Política Social defiende que se cumplen los ratios que establece la ley.

Los empleados públicos reclaman también mejoras en sus condiciones laborales , como una compensación económica por trabajar en festivos, que los descansos tras una guardia nocturna no computen como descanso semanal o que las listas de contratación sean "justas y no sancionadoras". Critican que sus condiciones están muy lejos de las que disfruta el personal de Enfermería del Sergas. De hecho, la gota que colmó el vaso para que iniciaran las protestas fue la mejora en las retribuciones por trabajar festivos que acaba de conceder la Xunta a esta categoría en el Sergas, mientras que en los centros dependientes de Política Social no cobran nada.

Facenda emitió un comunicado a principios de mayo en el que anunciaba que iniciaría negociaciones con los sindicatos para alcanzar mejoras laborales en el ámbito social.