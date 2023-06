Luis López se perfila como el futuro presidente de la Diputación de Pontevedra

El delegado de la Xunta en Pontevedra y presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, se perfila como futuro presidente de la Diputación de Pontevedra. Aunque en un primer momento, tras el resultado del 28-M, la principal opción para relevar a la socialista Carmela Silva era la de candidata del PP en Vigo, Marta Fernández-Tapias, en los últimos días han mudado las tornas y el PP apostaría por repetir su esquema tradicional de colocar al frente del ente provincial al presidente de la formación en la provincia.

Sería una manera de evitar bicefalias en la organización conservadora, explican a este diario fuentes del PP. Luis López es presidente del PP de Pontevedra desde julio de 2022, cuando fue elegido con el 97% de los votos. Sustituyó a Alfonso Rueda en el cargo, después de que éste relevara a su vez a Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y del PPdeG. Es una persona de la máxima confianza de Rueda, igual que lo es Marta Fernández-Tapias.

El movimiento de piezas se completaría con la designación de la alcaldable viguesa como cabeza de lista al Congreso por Pontevedra en las elecciones generales del 23 de julio, apuntan las mismas fuentes.

En un principio se barajó a Tapias para la Diputación porque se entendía que la institución provincial podía ser la plataforma perfecta desde la que la presidenta del PP de Vigo podía ganar protagonismo y peso para seguir lanzando su proyecto para conquistar la primera ciudad de Galicia. Y se justificaba la propuesta porque Tapias consiguió “cambiar el ciclo” en la urbe olívica al sumar un edil y ganar 5.000 votos, después de que hace cuatro años cayera a su suelo más bajo con cuatro concejales, con Elena Muñoz. En la misma noche electoral, en la sede viguesa del PP militantes y cargos corearon el nombre Tapias al grito de “¡presidenta, presidenta!”

Este cambio de decisión en el primer partido de Galicia se habría producido tras los contactos que el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, habría mantenido con varios alcaldes –los de los concellos más poblados– del partido en la provincia. En una entrevista a este diario, publicada el domingo Rueda daba pistas. En ella aseguraba que con el nombramiento del elegido para tomar las riendas de la Diputación de Pontevedra pretendía “un reconocimiento a quienes han tenido un especial mérito en la recuperación” de la institución. Y Luis López –apodado Lugués por sus orígenes en la provincia lucense–, habría tenido, a juicio de Rueda, un papel protagonista, como presidente del PP pontevedrés, en la conquista de algunas alcaldías clave.

El PP logró el 28-M en Pontevedra casi el 37% de los votos, situándose así como la fuerza más votada, frente al 34% de los votos cosechados por los socialistas. También sumó 414 ediles, 49 más que hace cuatro años. En todo caso, la victoria del PP de Pontevedra fue la que se consiguió con un margen mas estrecho de las cuatro provincias gallegas.

Rueda también ofrecía otra pista, al afirmar que buscaba “un perfil de gestor y de coordinación con la Xunta”. Luis López, igual que lo es Marta Fernández-Tapias, cumpliría esta misión, pues en la actual es el delegado de la Xunta en Pontevedra.

Fuentes populares dan por hecho el nombramiento, aunque hay un fleco por resolver, que evidencia que Luis López no era la primera opción de Rueda para tomar las riendas de la Diputación.

El exalcalde de Rodeiro no es edil, y para entrar en el ente provincial hay que ser concejal. Cerró la lista del PP en Rodeiro como suplente número diez. Así que habrá que correr la candidatura hasta el final, una lista integrada por once titulares, de los cuales cinco fueron elegidos, y diez suplentes. No habrá problema, aseguran las mismas fuentes. Rueda tendrá que buscar un nuevo delegado para la Xunta en Pontevedra.

La reubicación de Tapias en la lista al Congreso, probablemente como cabeza de lista, es, según fuentes del PP, la “salida natural”, después de que no salga la operación Diputación y de que ella misma se descartase como presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo. En las generales de 2020, la cabeza de lista por el PP fue la alcaldesa de Marín, María Ramallo.