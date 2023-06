Músicos vigueses: los “Guns” reforzarán el papel de Vigo como sede de conciertos

Los músicos vigueses lo tienen claro: la celebración del concierto de una banda de la talla de Guns N’ Roses ayudará a impulsar el uso del estadio de Balaídos como escenario de actuaciones masivas y permitirá reforzar la posición de Vigo en el mapa de estas grandes citas, que suelen repartirse Barcelona y Madrid. Creen que es una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa en ambos sentidos, por lo que esperan que Axl Rose y compañía hagan vibrar el césped del feudo celeste a pesar de las dudas surgidas tras quedar desierta la licitación del patrocinio publicitario del Concello, de casi 1,9 millones de euros.

Para Antón F. Piru, bajista de Stoned at Pompeii, la actuación prevista para el próximo lunes será un buen “precedente” para apostar por la música de calidad en un recinto amplio como el municipal de Balaídos, que se recupera como espacio musical tras el espectáculo de Muse del pasado mes de septiembre, cita que puso fin a más de 21 años de sequía: el último había sido Alejandro Sanz a finales de julio de 2001. También pone en valor la apuesta por el rock y los grandes artistas y bandas, que ofrecieron noches inolvidables en la ciudad hace décadas: Madonna en 1990, los Rolling Stones en 1998, Metallica en 1999, Deep Purple en el 2000, Oasis en 2002 o Tom Jones en 2019.

Denis Carballás, guitarrista solista de The Riggos, aplaude la llegada a Vigo de grandes conciertos y el uso de Balaídos como gran auditorio para este tipo de eventos. “Las grandes giras se las estaba llevando A Coruña”, recuerda. Cree que la actuación de Guns N’ Roses puede servir para confirmar que el estadio municipal, más allá del fútbol, es un espacio perfectamente válido para hacer de la ciudad un punto de referencia para los grandes nombres de la música. Preguntado por sus gustos, destaca que le gustaría ver en la casa del Celta a The Offspring, Green Day o Blur.

El exintegrante de Golpes Bajos y Cómplices Teo Cardalda también considera que el concierto de Guns N’ Roses reforzará el lugar de Vigo en el mapa de los grandes conciertos, en el que “ya es un satélite” gracias a Castrelos: pone el ejemplo de Sting, que abarrotó el auditorio del parque municipal el verano pasado. “Estamos bien situados, pero, si no hay concierto finalmente, la ciudad saldrá bastante perjudicada”, explica. Piensa que la parada de Axl Rose y compañía en Balaídos reforzará el debate sobre la idoneidad de utilizar este recinto para acoger grandes eventos. “Es un sitio estupendo, al igual que Castrelos”, apostilla.

Javier Soto, guitarrista de Siniestro Total, apunta que “está bien” aprovechar el estadio de Balaídos para celebrar grandes conciertos y que una banda como Guns N’ Roses actúe en Vigo. “Cuanta más música y conciertos haya en la ciudad, mejor. Esta actuación ayudará a reforzar la posición de Vigo como destino de grandes citas; ya han pasado por aquí otras bandas y artistas de renombre: Madonna o los Rolling Stones”, argumenta. Reflexión parecida traza el músico y compositor vigués Nicolás Pastoriza, ex de La Marabunta o Ectoplasma: “Balaídos es un espacio genial para acoger cualquier tipo de evento más allá del fútbol. Basta con tener un estadio como el nuestro para aspirar a grandes conciertos: se hace desde hace décadas en Inglaterra y Estados Unidos”.

Samuel Otero, batería de Kings Of The Beach, indica que el concierto de Guns N’ Roses ayudará a confirmar la posición de Vigo como lugar de grandes eventos, una medalla que le cuelga gracias a Castrelos, y cree que servirá para considerar a Balaídos como un escenario más habitual para albergar este tipo de citas. Si tuviese que elegir él una actuación, se decanta por Blink-182. Fon Román, exguitarrista de Piratas, indica que la llegada de la banda norteamericana el 12 de junio “está bien” porque permitirá el uso de Balaídos, pero reclama más conciertos en Castrelos “a lo largo del año” y no solo en verano. “Traería a Radiohead”, apostilla.

La cantante y compositora High Paw asegura que la actuación de Guns N’ Roses en Vigo el próximo lunes será “importante” para la cultura de la ciudad y aprovecha la ocasión para censurar que se use la programación cultural como “arma arrojadiza”, una decisión que tilda de “peligrosa”, y lamentar la falta de infraestructuras para bandas pequeñas o pequeñas producciones, queja a la que se suman Fon Román, Denis Carballás, Antón F. Piru o Samuel Otero, que demandan más apoyo institucional para fortalecer el músculo musical local.

Contratiempo económico

Fuentes del Concello destacaron que la celebración del concierto está “en el tejado” de la promotora y dejan claro que la mesa de contratación –que determinó excluir a la promotora y productora Sweet Nocturna, el brazo de Live Nation en Vigo, del proceso para el patrocinio municipal, de casi 1,9 millones de euros, por falta de documentación y entrega fuera de plazo– “es soberana” y su decisión es “irreversible”, por lo que la opción que se abre es que Guns N’ Roses actúe sobre el césped de Balaídos –que cede el Concello– sin esta inyección de dinero público: recaudaría lo correspondiente a las entradas y las consumiciones, una cifra que, a falta de datos oficiales, se estima que podría superar ampliamente los 2 millones. Según las previsiones indicadas, el montaje del escenario para el espectáculo debería comenzar hoy.

La promotora del evento, Live Nation, continúa promocionando el concierto en sus medios telemáticos –página web y redes sociales– y permite la compra de entradas: ayer por la tarde, había billetes para las gradas de Río bajo, Tribuna baja, Gol y en pista A –la zona más cercana al escenario–; en total, más de 200 de las 30.000 que se disponen aproximadamente para la actuación de la banda, la cual va a reunir a más de 50.000 personas en el Metropolitano el viernes 9 de junio, tres días antes, también de la mano de Live Nation.

La mesa de contratación del Concello declaró desierta la licitación porque, en la documentación enviada al Concello por la promotora y productora Sweet Nocturna, el brazo de Live Nation en Vigo para organizar el concierto, no aparece la copia de la escritura de cesión de los derechos de representación en exclusiva del grupo. Adjuntó otros documentos fuera de plazo que la mesa de contratación municipal no consideró que se ajustasen a los requerimientos, por lo que excluyó la única oferta presentada al concurso.