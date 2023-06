Zamáns quiere captar población

A los pies del Monte Galiñeiro, situado en el curso del río Vilaza, próximo a la presa del embalse y envuelto por una frondosa vegetación, el conjunto etnográfico Muíño de Maquías es uno de los tesoros más valiosos que esconde la parroquia de Zamáns y también uno de los grandes desconocidos para gran parte de la población viguesa. Integrado por dos edificaciones, este ejemplo de arquitectura popular tradicional gallega constituye uno de los principales atractivos de la zona, puesto que prácticamente todos los fines de semana es habitual encontrar a senderistas visitando el enclave y los alrededores del embalse, en donde una ruta natural de 40 kilómetros ofrece unas imponentes vistas de la ciudad y de la ría. A diferencia de las construcciones más elementales que predominan en la comunidad, el hecho de que el Muíño de Maquías conserve la vivienda que albergaba al molinero, así como sus importantes dimensiones, convierten a este conjunto en una de las joyas de la corona del patrimonio etnográfico de la parroquia viguesa.

El privilegiado entorno natural, así como el hecho de albergar la ciudad universitaria de Lagoas-Marcosende en su demarcación, son algunos de los aspectos que los vecinos de Zamáns ensalzan de la parroquia que más alejada se encuentra del centro de Vigo, pero que tiene hambre de crecer y fijar población en su territorio. Lo revela así el presidente de la Asociación Veciñal Cultural e Recreativa San Mamede de Zamáns, Modesto Rodríguez, quien lleva al frente de la misma desde mediados de la década de los 90, cuando el colectivo y el centro cultural se fusionaron en una sola entidad para centralizar las diferentes actividades en la zona y que en la actualidad cuenta con unos 250 socios activos. Rodríguez comenta que una de las grandes reivindicaciones que llevan realizando desde hace años es la de favorecer la edificación en la parroquia para captar residentes al mismo tiempo que anclar el volumen demográfico actual.

En este sentido, el portavoz de la asociación vecinal señala que “o Plan Xeral de Ordenación Municipal deixa moi pouca marxe para edificar e aquelas persoas que queiran construír na parroquia ou vir a vivir aquí non atopan espazo, de maneira que acaban marchando de Zamáns para mercar fóra ou buscando terreo noutro lugar. Xa mantivemos algunhas reunións co Concello para ver a posibilidade de atopar máis terreos para edificar”.

Al igual que para los vecinos de Valadares, para los residentes de Zamáns una de las grandes preocupaciones y necesidades más inmediatas es la mejora del servicio de transporte público, puesto que afrontan la misma problemática que los residentes en su parroquia vecina, y es que para desplazarse hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro, que se encuentra relativamente próximo, se ven obligados a acudir hasta el centro de Vigo para, una vez allí, hacer transbordo y recorrer el camino de vuelta para acceder al centro hospitalario. Modesto Rodríguez apunta que “se non tes coche na casa tes que empregar o autobús e para ir ao hospital tes que coller un Vitrasa, ir ata as Travesas e subirte no que vai de volta ao hospital, cando nós o temos bastante preto”. Es por esto que la asociación reclama una línea circular “que pase por Valadares, Beade e Zamáns un par de veces pola mañá e pola tarde, alomenos para probar se dá resultado ou non”, indica Modesto Rodríguez.

El presidente de la Asociación Veciñal Cultural e Recreativa San Mamede de Zamáns también hace referencia a que otra de las grandes demandas en la parroquia viguesa es la cobertura de la pista de futbito, ya que según asegura, “temos varios equipos de futbito e, ao non estar cuberta a pista, temos que desplazarnos a outros e pagar por adestrar ou xogar nos de Mos ou no do campus universitario. Recentemente falamos co Concello e parece ser que o proxecto para cubrir a pista está en marcha, pero mentres temos que recorrer a outros espazos”.

Por último, Modesto Rodríguez añade que desde la entidad vecinal también detectan importantes carencias en materia de seguridad vial en distintos barrios y expone que “é preciso que se asfalten numerosos camiños e tamén rematar unha serie de beirrarúas en varios barrios. Ademais, na estrada que vai á igrexa, hai moito tránsito de camións debido ao recheo da canteira, polo que se coincide cun coche, este ten que parar porque os dous non pasan, e mesmo se van persoas camiñando, non poden circular”. La esperanza de los vecinos de Zamáns para dar solución a esta problemática es que con el nuevo PXOM, pendiente de la aprobación definitiva por parte de la corporación municipal, se pueda llevar a cabo el ensanche de la carretera y solventar así los problemas de tráfico que les afectan.

Con respecto a la propia actividad que la asociación vecinal lleva a cabo en la parroquia, la entidad promueve diferentes cursos, tales como los de tapizado, de pintura, de yoga, gimnasia o pilates, entre otros. Modesto Rodríguez menciona que “o obxectivo é dinamizar a parroquia e poderiamos ter máis actividades se a xente se implicara e participara máis porque, por exemplo, tivemos un de informática e outro de guitarra que logo da pandemia xa non se continuou porque a xente deixou de vir. Ademais, contamos cunha coral, un grupo de baile e outros de pandereteiras e de gaitas”, concluye.