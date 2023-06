UGT mantiene en la lista a la conductora de Vitrasa: “No somos jueces ni fiscales”

“No vamos a ser jueces ni fiscales de las actuaciones de los demás, ya hay un proceso judicial en el que se dirimirán las posibles responsabilidades”. Santos Sánchez, secretario general de la Federación Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de la provincia de Pontevedra, afirmó ayer que el sindicato mantendrá en la candidatura para las elecciones sindicales de Vitrasa a Patricia Fortes Nieto, la conductora investigada judicialmente junto a su pareja por los incendios de los autobuses del pasado 30 de abril.

“La candidatura, que aún no está proclamada, se presentó antes de conocerse esos hechos y seguirá adelante salvo la decisión individual de quien decida no presentarse”, dijo, indicando que la chófer cumple los “tres requisitos” para estar en dicha lista de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de junio. “Trabaja en Vitrasa, tiene la antigüedad y está afiliada a la UGT y paga las cuotas”, concretó Santos Sánchez, que hizo hincapié en que la empresa no adoptó “ninguna medida disciplinaria contra ella” y que en su actual situación de baja laboral “la Seguridad Social tampoco le ha quitado la prestación”. “Y es importante resaltar”, añadió, “que la candidatura está avalada por los compañeros trabajadores y afiliados de Vitrasa”.

Los hechos

Patricia fue detenida la semana pasada por la Policía Nacional junto a su compañero sentimental por los dos incendios ocurridos la víspera del festivo del 1 de mayo: en el autocar urbano de Bouzas el conductor apagó el fuego a tiempo pero el otro, el de Urzáiz, en el que iba la investigada al volante, fue pasto de las llamas y quedó reducido a un amasijo de hierros. La investigación la lleva el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, cuya titular dejó en libertad con cargos a la conductora, considerada cómplice en el delito de daños que se investiga, mientras que envió a prisión provisional a su pareja, presunto autor material al atribuírsele la colocación de los artefactos explosivos. La defensa de este hombre presentará de forma inminente un recurso para pedir su puesta en libertad.

Estos hechos se produjeron en un contexto de un largo conflicto laboral entre los trabajadores y Vitrasa. Tras los arrestos la concesionaria emitió un comunicado condenando los incendios, pidiendo que se respete la presunción de inocencia “hasta que no haya una resolución judicial en firme” y avanzando que comparecerá en el procedimiento judicial para defender los intereses de la compañía y de todos los vigueses.