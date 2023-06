Los fondos detectan un “vaciado de las cuentas” de Hiperxel y apuntan a una investigación penal

Xeldist Congelados es la compañía que está detrás de Hiperxel, la mayor cadena minorista de productos congelados de Galicia y una de las tres principales de toda España. Fundada hace 35 años en Vigo, el 15 de julio de 2021 pasó a manos de Vinova Investments, que ya era propietaria de una red gallega de 35 tiendas bajo los rótulos de Congelados Cíes. La operación de compra tenía toda la lógica: aunque Cíes era más pequeña, la unión de ambas generaría sinergias y daría continuidad a un negocio que nunca había dado problemas antes.

Aquí apareció el venezolano Juan José Villamizar Velásquez, en calidad de socio y administrador único de Vinova. Una investigación de FARO ha desvelado que otro empresario, el arousano Eusebio Novás Hay, también era responsable de la gestión: remitía facturas por correo como CEO de la sociedad y repartía tarjetas de visita con el membrete de “gerente”. Él niega esta vinculación.

En todo caso, y desde que Vinova tomó las riendas de la cadena, Hiperxel tardó solo seis meses en empezar a incurrir en impagos y hoy galopa a un escenario de liquidación. Una auditoría alumbra ahora un motivo para el descalabro: un supuesto “vaciado en las cuentas”, tal y como pudo constatar este periódico en fuentes de toda solvencia vinculadas al proceso de investigación. Más de 300 trabajadores, la mayoría mujeres, llevan meses sin cobrar.

El mecanismo señalado en esta indagación se conoce como cash pooling y no es, per se, irregular. Todo lo contrario: se trata de una solución para centralizar en una única cuenta los saldos de varias sociedades que conforman un grupo. En este caso, por ejemplo, de Vinova Investments dependían como filiales Congelados Cíes, Hiperxel, VIP Salnés Marine y Vinova Fish. El cash pooling permitía tener una sola cuenta para facilitar los pagos y el control de la tesorería. El problema es que, siempre según las mismas fuentes, los fondos que se le retiraron a Hiperxel en favor de Vinova no volvieron a la cadena de congelados.

“No se ha detectado a través de un informe forensic, pero es cierto” Constataron otras fuentes directas consultadas

De acuerdo a las primeras estimaciones, este supuesto vaciado superaría los seis millones de euros, aunque otras lo elevan significativamente por encima de ese umbral. “Esto irá a un procedimiento penal”.

Hay un enorme reguero de perjudicados –las proveedoras atrapadas son cien, con unos cuatro millones de euros en impagos–, aunque son los fondos Certior Capital y Resilience Partners los que se han llevado (cuantitativamente) la peor parte. Fueron los que prestaron nueve millones de euros a Vinova para sufragar la compra de Hiperxel y ahora son los propietarios, tras haber canjeado esa deuda por los títulos, apartado a Villamizar de la sociedad y contratado a un gestor para intentar reflotar el negocio para la campaña de Navidad. No fue posible. “La empresa ya estaba muy deteriorada”, como admitieron a FARO. El balance anual de Hiperxel, entregado al registro con fecha del pasado 15 de marzo, ya desvela en parte el alcance de lo que hallaron respecto a la gestión del venezolano. Eso sí, todos los proveedores consultados aseguran que era Novás Hay “el que estaba detrás de todo, Villamizar estaba en Madrid”.

Ese balance está auditado por EY. “Durante el proceso de auditoría y durante el trabajo de revisión de la información por parte del nuevo Administrador Único, se han detectado diversas irregularidades que serán objeto de análisis en profundidad, y en su caso puede dar lugar a la contratación de una investigación forense en colaboración con un experto independiente a efectos de concluir sobre las eventuales actuaciones a emprender”, dice textualmente ese informe. Las averiguaciones ya se han remitido al administrador concursal designado por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, responsabilidad que ha recaído sobre el despacho vigués de Lener.

Eusebio Novás acaba de ser condenado a dos años y medio de prisión por sendos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil. El tribunal considera probado que amañó pedidos falsos para recuperar importes de IVA, aun sin figurar formalmente como responsable de la compañía condenada, Ucaglobal.